Perrito hace llorar a miles al verlo derramar lágrimas durante velorio de su dueña: “¡Qué dolor!”

Los animales se han convertido en los protagonistas de un gran número de videos que se publican en las redes sociales. Esta vez, un perrito sacó más de una lágrima al verlo llorando durante el velorio de su dueña. Las imágenes conmovieron a los seguidores en TikTok, quienes esperaron que el peludito no sea abandonado.

Muchas veces, las cuidadoras de los tiernos perritos fallecen antes que sus queridas mascotas. Esto genera que ellos queden tristes, puesto que ya no volverán a ver a la persona que les brindaba tanto cariño.

Millones de usuarios en Tiktok lloraron junto al perrito

Este es el caso de un lomito, que dejó a millones de personas totalmente desoladas al verlo llorar durante las exequias de su ama. En el video de @Klaunsl, se mostró el preciso instante en que el can derramaba lágrimas, cuál humano al ver partir a un ser querido.

El peludito estaba sentado delante del ataúd que estaba rodeado de coronas de flores para acompañar a la mujer que le brindó todo su amor en vida. Con el mensaje “El verdadero amigo fiel”, el clip se ganó el corazón e hizo llorar a los usuarios de la popular red social.

"Sus lágrimas son sinceras", escribió un usuario en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok /@klaunsl

En redes sociales, usuarios esperan que no abandonen al perrito

Como ocurre en todos los videos emotivos de las redes sociales, los usuarios no tardaron en dejar sus impresiones. Más de uno pidió a la familia darle la misma atención que la mascota tenía y otros rogaron que no lo abandonen.

“Sus lágrimas son honestas y sinceras”, “Son los más leales”, “El perro de mi hijo ya no quiso comer cuando él falleció y se fue a los 7 días. Solo lo esperaba en la puerta de su cuarto”, “Esto me rompió el corazón”, “No lo vayan a abandonar”, “¡Qué dolor!”, escribieron los usuarios en la publicación.