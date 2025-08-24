La campaña "VanCan 2025" del Minsa busca prevenir la rabia canina. La vacunación anual es vital para su control desde los 3 meses de edad. | Foto: composición LR/ TikTok / @Daysidelcarmenvintimilla.

Este fin de semana se realizó la campaña de vacunación canina Van Can 2025, en el que cientos de establecimientos de salud, así como veterinarios y enfermeras, recorrieron las calles para inmunizar a los perros de todo el Perú contra la rabia. Sin embargo, un clip llamó la atención de los usuarios en TikTok por el esfuerzo que hizo un vacunador al subir por una escalera improvisada para llegar hasta donde un peludito para aplicarle su dosis.

Al parecer, la mascota tenía un comportamiento agresivo, y los dueños determinaron que no podía salir de la vivienda. Es por ello, que el médico decidió subir hasta el segundo piso por una escalera hecha con troncos, mientras que los propietarios del animal lo detenían para que lo vacunen.

Solo bastaron unos segundos para que el trabajador de salud colocara la debida inyección para proteger al perro contra el virus de la rabia, a pesar de su resistencia. Las imágenes generaron una ola de aplausos y de agradecimientos de los usuarios en las redes sociales, puesto que muchos no tienen esa vocación de servicio, en especial con animales.

“Tiene gran vocación”, “El perro sintió más el agarre de los dueños que el pinchazo”, “Todos deben llevar a sus perros a un punto con bozal para ser vacunados”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios en la publicación de Daysidelcarmenvintimilla.

Campaña de prevención antirrábica canina

La campaña "VanCan 2025" del Ministerio de Salud (Minsa), tiene por objetivo la prevención de la rabia canina y, consecuentemente, su transmisión a los seres humanos. La vacunación anual es la única medida efectiva para evitar esta enfermedad mortal en los perros, debiendo iniciarse a partir de los 3 meses de edad del animal.

¿Qué es la rabia y cómo se transmite?

Es una enfermedad mortal que afecta a humanos y animales como el perro, gato murciélago, monos y otros mamíferos de sangre caliente. Se transmite a través de mordeduras (saliva) o arañazos de animales infectados por el virus. Una vez que aparecen los síntomas clínicos, el riesgo de muerte es muy alto.