Perrito no quiere caminar y toma bus para regresar a su hogar: "Se bajó sin pagar pasaje"

Los perros, al igual que los gatos, son los "reyes" del internet, ya que suelen protagonizar los virales más curiosos y divertidos. Recientemente, se volvió tendencia un video de TikTok que muestra a un peculiar 'lomito' que aprendió a tomar el bus por su cuenta para volver a su casa, una acción que no molesta en los conductores, quienes lo dejan subir sin problemas.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario Gonzalo Sebastián (@gonzalosebastian32) el pasado 23 de agosto de 2025. Aunque fue compartido recientemente, el video cuenta con más de 3.2 millones de reproducciones en la plataforma, así como 474.500 "likes", 57.100 compartidos y miles de divertidos comentarios

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, el perrito no es callejero, sino que fue adoptado por los trabajadores de una empresa de transporte, quienes se encargan de alimentarlo y darle cobijo en las noches. Durante el día, el travieso can tiene la costumbre de salir a la calle para jugar y pasear. Una vez que se oculta el sol, procede a volver a su hogar.

"El perrito vive en la empresa y come acá. Todos los choferes lo cuidamos, hay muchos perritos junto a él", escribió el autor del video, quien relató que lo encontró a tres cuadras de su hogar. Aunque pensó que regresaría caminando, se sorprendió al verlo subir a su unidad para que lo lleven, una escena que hizo reír a miles en redes sociales.

Como podrás apreciar en las imágenes, durante su corto viaje en autobús, el perrito no ladró y se comportó con total tranquilidad. Al llegar a su destino, antes de bajar del vehículo miró hacia un lado, como si estuviera verificando que era la parada correcta o para asegurarse de que no pasara ningún automóvil que pudiera atropellarlo.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales quedaron conmovidos con este video y no dudaron en felicitar a los conductores por haber adoptado a este perrito. Otros se animaron a dejar ocurrentes comentarios, como que es el dueño de la empresa de transporte o que bajó sin haber pagado su pasaje. Aquí te dejamos algunos de ellos.

"Me parece o se bajó sin pagar pasaje", "Se estaba fijando si estaba en la parada correcta", "El perrito todavía mira si viene carro para que no lo atropellen", "3 cuadras son 3 cuadras y hay mucho peligro en la noche", "Lo que no saben es que él es dueño dueño de la empresa", "Qué buen gesto de los choferes, se notan que son buenas personas". Estos son algunos de los comentarios del video.