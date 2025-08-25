HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Tendencias

Perrito no quiere caminar y toma bus para regresar a su hogar: "Se bajó sin pagar pasaje"

Los choferes ya conocen al simpático perrito y no dudan en dejarlo subir al autobús para llevarlo de regreso a casa. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@gonzalosebastian32

Los perros, al igual que los gatos, son los "reyes" del internet, ya que suelen protagonizar los virales más curiosos y divertidos. Recientemente, se volvió tendencia un video de TikTok que muestra a un peculiar 'lomito' que aprendió a tomar el bus por su cuenta para volver a su casa, una acción que no molesta en los conductores, quienes lo dejan subir sin problemas.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario Gonzalo Sebastián (@gonzalosebastian32) el pasado 23 de agosto de 2025. Aunque fue compartido recientemente, el video cuenta con más de 3.2 millones de reproducciones en la plataforma, así como 474.500 "likes", 57.100 compartidos y miles de divertidos comentarios

PUEDES VER: Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, el perrito no es callejero, sino que fue adoptado por los trabajadores de una empresa de transporte, quienes se encargan de alimentarlo y darle cobijo en las noches. Durante el día, el travieso can tiene la costumbre de salir a la calle para jugar y pasear. Una vez que se oculta el sol, procede a volver a su hogar.

"El perrito vive en la empresa y come acá. Todos los choferes lo cuidamos, hay muchos perritos junto a él", escribió el autor del video, quien relató que lo encontró a tres cuadras de su hogar. Aunque pensó que regresaría caminando, se sorprendió al verlo subir a su unidad para que lo lleven, una escena que hizo reír a miles en redes sociales.

Como podrás apreciar en las imágenes, durante su corto viaje en autobús, el perrito no ladró y se comportó con total tranquilidad. Al llegar a su destino, antes de bajar del vehículo miró hacia un lado, como si estuviera verificando que era la parada correcta o para asegurarse de que no pasara ningún automóvil que pudiera atropellarlo.

PUEDES VER: Niño se vuelve viral por jugar con rata y usuarios reaccionan: “Al fin un pequeño sin celular”

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales quedaron conmovidos con este video y no dudaron en felicitar a los conductores por haber adoptado a este perrito. Otros se animaron a dejar ocurrentes comentarios, como que es el dueño de la empresa de transporte o que bajó sin haber pagado su pasaje. Aquí te dejamos algunos de ellos.

"Me parece o se bajó sin pagar pasaje", "Se estaba fijando si estaba en la parada correcta", "El perrito todavía mira si viene carro para que no lo atropellen", "3 cuadras son 3 cuadras y hay mucho peligro en la noche", "Lo que no saben es que él es dueño dueño de la empresa", "Qué buen gesto de los choferes, se notan que son buenas personas". Estos son algunos de los comentarios del video.

Notas relacionadas
Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

LEER MÁS
Jóvenes se enfrentan en duelo entre la marinera peruana y malambo argentino: ''La única guerra que aceptamos''

Jóvenes se enfrentan en duelo entre la marinera peruana y malambo argentino: ''La única guerra que aceptamos''

LEER MÁS
Peruano se vuelve viral al mostrar su ceviche casero y pide que no se burlen: "Está con zuko"

Peruano se vuelve viral al mostrar su ceviche casero y pide que no se burlen: "Está con zuko"

LEER MÁS
Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

LEER MÁS
Jóvenes se enfrentan en duelo entre la marinera peruana y malambo argentino: ''La única guerra que aceptamos''

Jóvenes se enfrentan en duelo entre la marinera peruana y malambo argentino: ''La única guerra que aceptamos''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Niño se vuelve viral por jugar con rata y usuarios reaccionan: “Al fin un pequeño sin celular”

Niño se vuelve viral por jugar con rata y usuarios reaccionan: “Al fin un pequeño sin celular”

LEER MÁS
¿Cuáles son las golosinas más populares que no pueden faltar en los cumpleaños peruanos?

¿Cuáles son las golosinas más populares que no pueden faltar en los cumpleaños peruanos?

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Tendencias

Perrito quiere juguete de máquina de peluches y hombre le ayuda a conseguirlo: "Fe en la humanidad restaurada"

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota