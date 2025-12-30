Mototaxista adorna su unidad para el Año Nuevo y desata furor: "No sé si ir a mi casa o al 2026"
Conductor transformó su mototaxi en un escenario perfecto para que pasajeros tomen fotos y disfruten del ambiente festivo. Clip es viral en TikTok.
- ¿Qué es el Día de los Inocentes? Cómo nació la tradición y por qué se hacen bromas el 28 de diciembre
- Peruana recibe panetones aplastados por encomienda y redes no perdonan: "Los recibió en PDF"
A poco de celebrar el Año Nuevo, un mototaxista se convirtió en el centro de atención en las redes sociales al mostrar su unidad completamente decorada. El conductor, que ya había sorprendido a todos con un estilo navideño semanas atrás, decidió darle un nuevo estilo a su mototaxi para ofrecer a sus pasajeros un espacio perfecto para tomar fotos.
Conductor peruano sorprende a pasajeros con mototaxi decorada para recibir el 2026
De acuerdo al clip viral del usuario imparable740 en TikTok, la mototaxi ahora tiene unos enormes lentes amarillos en el techo con la inscripción '2026', además de guirnaldas y globos amarillos que adornan la estructura, creando una propuesta visual que es imposible de pasar por alto en las calles de Lima.
PUEDES VER: Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”
En el video, se puede ver que esta iniciativa no tiene un fin comercial, sino que busca conectar con los usuarios y pasajeros. El mototaxista transformó su vehículo para que quienes suban puedan tomarse fotos y disfrutar de una experiencia temática, aumentando la emoción por la llegada del nuevo año.
Reacciones en redes sociales
Los usuarios elogiaron la creatividad del mototaxista como un ejemplo más del ingenio peruano, mientras que otros apreciaron el impacto emocional de su gesto que busca generar optimismo a poco del fin de año.
PUEDES VER: Joven le propuso matrimonio a su pareja en pleno concierto de Armonía 10, pero fue rechazado: "No puedo"
"La moto tiene más vida que mi casa", "No sé si ir a mi casa o al 2026", "Los peruanos somos lo máximo, nos sobran las ideas", "Perú nunca deja de sorprender", "Perú es clave", "Por mi casa también pasó, me hizo reír mucho", "La NASA lo anda buscando", "Felicidades por la creatividad", reaccionaron usuarios en TikTok.