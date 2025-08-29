HOYSuscripcion LR Focus

Fan confiesa luego de subir en el escenario en el concierto de Green Day: “Mi alma estaba fuera de mi cuerpo”

La fanática de Green Day describió ese momento como el mejor de su vida cuando compartió escenario con el vocalista de la agrupación estadounidense.

Fan de Green Day expresó su emoción de compartir escenario con Billie Joe Armstrong.
Fan de Green Day expresó su emoción de compartir escenario con Billie Joe Armstrong. | Foto: composición LR/TikTok

Una fanática de Green Day se volvió viral tras vivir el sueño de muchos: subir al escenario y cantar junto al vocalista de la banda estadounidense el tema ‘Know your enemy’, lo que desató la ovación del público y un mar de reacciones en redes sociales. En un video publicado recientemente en su cuenta de TikTok, bajo el nombre de Vivirenbalance, la joven relató con lujo de detalles lo que ocurrió en ese momento al lado de Billie Joe Armstrong.

El momento más emocionante de su vida cuando cantó en el escenario con Billie Joe

La joven fanática de Green Day compartió la emoción que sintió al estar en medio del escenario frente a miles de personas. Un instante único que, inevitablemente, fue grabado por el público y quedó inmortalizado en las redes sociales.

PUEDES VER: Green Day sorprende al subir a una fan a cantar en su concierto en Lima y su actuación se vuelve viral: "Lo dio todo"

lr.pe

“Cuando subí al escenario y estaba en medio de las escaleras, lo primero que vi fue la mano de Dios de Billie Joe. Todos me preguntaban qué sentí y les juro que no lo sé. Solo recuerdo que mi alma estaba fuera de mi cuerpo y que tenía que cantar. Mientras lo hacía, la emoción se desbordaba cada vez más. Por eso, en la última frase grité con más fuerza. Mi alma estaba fuera de mi cuerpo”, narró sobre el momento en que interpretó ‘Know your enemy’, al que describió como lo mejor que le ha pasado en su vida.

El peculiar momento que no recuerda en el escenario

Tras cantar la canción, la joven no desaprovechó la oportunidad en manifestar no solo lo emocionada que estaba, sino también por el hecho de no poder escuchar nada de lo que cantaba por la bulla que se escuchaba del público y de la banda.

PUEDES VER: Fans peruanos se ‘pelean’ por baqueta que lanzó baterista de Green Day y se aferran por horas: "No se llama raqueta, suéltala"

lr.pe

“No escuchaba nada, ni siquiera mientras cantaba, cuando ya me habían apagado el micrófono. Solo tenía la idea de agarrarlo y hacer lo que quería. Cuando terminé de cantar la parte de la canción, dije algo más que no recuerdo. No sé si fue ‘Viva el rock punk’ o ‘Viva el Perú’; sinceramente no lo recuerdo porque lo apagaron en ese momento”, relató.

Las reacciones de los usuarios al ver escuchar las declaraciones de la joven afortunada

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al memorable momento y compartieron mensajes de sorpresa, admiración y emoción por lo vivido en el concierto. “Ya te diste cuenta que Billie Joe Armstrong colgó tu foto en su IG”, “Ponlo en tu CV”, “¿A qué hora llegaste para estar adelante?”, “Yo escuchando su relato” y “Tu salto final lo fue todo” fueron algunos de los comentarios más destacados.

