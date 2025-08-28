HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Streamers

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Antes de llegar al cementerio, Milenka hizo bromas sobre fenómenos paranormales. Sin embargo, su entusiasmo se transformó en pánico apenas puso un pie en el lugar.”

Milenka tuvo una experiencia aterradora tras visitar un cementerio de noche.
Milenka tuvo una experiencia aterradora tras visitar un cementerio de noche. | Foto: composición LR/TikTok/Kick

La famosa creadora de contenido visitó un cementerio para experimentar cómo se siente estar en un lugar rodeado de difuntos. Sin embargo, la vivencia no resultó agradable, ya que la streamer peruana pasó un momento aterrador: llegó a desmayarse y rompió en llanto al no poder soportar la situación.

Milenka y su visita en el cementerio

En una visita planificada junto al cantante peruano Emil, Milenka Nolasco se mostró entusiasmada con la idea de recorrer un cementerio de noche. Durante el trayecto hacia el lugar donde descansan los difuntos, la streamer no dejó de hacer bromas pesadas y, en varias ocasiones, insinuó su interés por experimentar fenómenos paranormales.

PUEDES VER: Discoteca de la tiktoker Milenka registra baja asistencia tras polémica por expulsión de clientes en su primer día

lr.pe

Al llegar al cementerio de noche, Milenka no soportó el temor ni los nervios que le producía estar rodeada de difuntos. Esto provocó su desvanecimiento y la hizo romper en llanto al no poder mantener la calma. Rápidamente, las personas presentes la auxiliaron para que se repusiera, momento en el que la creadora de contenido confesó que no tenía la valentía suficiente para permanecer tranquila: ''No puedo'', respondió la streamer con el rostro visiblemente aterrorizado.

Minutos después, fue trasladada a un auto para tranquilizarla y poner fin al angustiante episodio, aunque no lograba disimular el gesto de asombro en su rostro.

PUEDES VER: Milenka Nolasco hace dura confesión y dice que es la única que trabaja en su familia: "Saco adelante a mis papás"

lr.pe

¿Qué dijeron los usuarios sobre la reacción de Milenka?

Los comentarios de los usuarios en TikTok y Kick, plataformas donde la creadora de contenido suele transmitir en vivo para sus seguidores, no se hicieron esperar. Algunos sostuvieron que la streamer fingió para llamar la atención y generar más vistas en sus principales canales de difusión. Entre los más destacados se leía: “Siempre hace lo mismo”, “Vean el detrás de cámaras”, “Es show, pues, ¿quién le puede creer?”, “Tremenda actuación” y “Televisa, contrátala”.

Notas relacionadas
Tiktoker Milenka se compró sus primeras zapatillas Louis Vuitton y usuarios reaccionan: "Mejor ahorra"

Tiktoker Milenka se compró sus primeras zapatillas Louis Vuitton y usuarios reaccionan: "Mejor ahorra"

LEER MÁS
Milenka Nolasco y sus padres responden tras duras críticas por conducción del 'Celebrity Combat': "No soy buena para entrevistas"

Milenka Nolasco y sus padres responden tras duras críticas por conducción del 'Celebrity Combat': "No soy buena para entrevistas"

LEER MÁS
Tiktoker Milenka Nolasco genera controversia al responder sobre lo que más ama del Perú: ¿qué dijo?

Tiktoker Milenka Nolasco genera controversia al responder sobre lo que más ama del Perú: ¿qué dijo?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

LEER MÁS
Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

LEER MÁS
Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

LEER MÁS
Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

Laura Spoya revela que hizo casting con Carlos Orozco para programa de espectáculos: “Había diferentes opciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Streamers

Ibai Llanos enciende las redes al comparar la comida peruana y ecuatoriana: ''Buen desayuno contundente''

Conductora del pódcast de Gisela Valcárcel expone su delicada situación tras polémica con América TV: "No me despidas"

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota