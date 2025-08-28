Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

La famosa creadora de contenido visitó un cementerio para experimentar cómo se siente estar en un lugar rodeado de difuntos. Sin embargo, la vivencia no resultó agradable, ya que la streamer peruana pasó un momento aterrador: llegó a desmayarse y rompió en llanto al no poder soportar la situación.

Milenka y su visita en el cementerio

En una visita planificada junto al cantante peruano Emil, Milenka Nolasco se mostró entusiasmada con la idea de recorrer un cementerio de noche. Durante el trayecto hacia el lugar donde descansan los difuntos, la streamer no dejó de hacer bromas pesadas y, en varias ocasiones, insinuó su interés por experimentar fenómenos paranormales.

Al llegar al cementerio de noche, Milenka no soportó el temor ni los nervios que le producía estar rodeada de difuntos. Esto provocó su desvanecimiento y la hizo romper en llanto al no poder mantener la calma. Rápidamente, las personas presentes la auxiliaron para que se repusiera, momento en el que la creadora de contenido confesó que no tenía la valentía suficiente para permanecer tranquila: ''No puedo'', respondió la streamer con el rostro visiblemente aterrorizado.

Minutos después, fue trasladada a un auto para tranquilizarla y poner fin al angustiante episodio, aunque no lograba disimular el gesto de asombro en su rostro.

¿Qué dijeron los usuarios sobre la reacción de Milenka?

Los comentarios de los usuarios en TikTok y Kick, plataformas donde la creadora de contenido suele transmitir en vivo para sus seguidores, no se hicieron esperar. Algunos sostuvieron que la streamer fingió para llamar la atención y generar más vistas en sus principales canales de difusión. Entre los más destacados se leía: “Siempre hace lo mismo”, “Vean el detrás de cámaras”, “Es show, pues, ¿quién le puede creer?”, “Tremenda actuación” y “Televisa, contrátala”.