Clientes captan el momento en que murciélago vuela al interior de un banco: “Fue a hacer un batidepósito”

Los clientes, entre risas y temor, no dudaron en comentar la situación. Algunos sugirieron que el murciélago iba a hacer un trámite bancario. | Foto: composición LR/ TikTok / @erikacuadra5

Un video publicado recientemente en TikTok dejó con la boca abierta y los pelos de punta a los usuarios, al ver que un murciélago volaba tranquilamente dentro de las instalaciones de un conocido banco.

Como todos los días, los clientes acuden a las entidades bancarias para pagar sus deudas, pedir préstamo, entre otras transacciones. No obstante, todas las operaciones se quedaron suspendidas ante la presencia de un murciélago.

Murciélago acaparó las miradas al ingresar a Banco Falabella de Chile

Así como lo lees. Los usuarios del Banco Falabella de Chile sacaron rápidamente sus celulares para captar la presencia del pequeño mamífero que en un primer momento descansaba sobre el cristal del establecimiento y los pocos segundos se dispuso a volar, escena que desató el temor y la risa de las personas que se encontraban en el lugar.

Como ocurre en la mayoría de videos que se vuelven virales, los usuarios no tardaron en dejar sus hilarantes comentarios, y más de uno aseveró que el murciélago fue a hacer un ‘batidepósito’ o ingresó a un banco de dinero en lugar de un banco de sangre.

La escena dejó perplejos incluso al vigilante del banco, quien se sorprendió al ver al murciélago volar. Foto: composición LR/ TikTok / @erikacuadra5

El murciélago sorprendió hasta al mismo vigilante del banco

“Se equivocó de banco. Tenían muy altos los intereses”, “Fue a pedir un préstamo”, “Hasta Batman necesita plata”; “Hasta el guardia se asustó cuando voló”, “Fue a pagar sus deudas”, “Llegó a hacer un batidepósito”, “Buscaba un banco de sangre y se encontró con banco de dinero”, “Le falló el GPS”, escribieron los usuarios en la publicación de TikTok.