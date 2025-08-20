Los murciélagos espectrales (Vampyrum spectrum), conocidos como los mayores carnívoros voladores del mundo, han demostrado tener un comportamiento social mucho más complejo. Durante años, se asumió que estos mamíferos cazaban de manera solitaria, debido a su naturaleza nocturna y su dieta carnívora. En las observaciones de los murciélagos se reveló los lazos sociales mientras se abrazan, acurrucan entre ellos y comparten los alimentos.

En el estudio se colocó cámaras de infrarrojos dentro de un tronco de árbol hueco de Manilkara en Guanacaste, Costa Rica, que los murciélagos usan como refugio. Durante tres meses, se registraron más de 500 videos que mostraron saludos afectuosos y cooperación para alimentar a los más jóvenes.

Cuatro murciélagos en su refugio (presumiblemente macho, hembra y dos cachorros). Foto: PLOS One

Lazos de cooperación entre murciélagos

Durante la investigación se observó a un grupo de cuatro murciélagos espectrales que habitaban el árbol hueco. Los mamíferos, que se pensaban solitarios, resultaron ser animales mucho más cooperativos y sociales de lo que se había documentado en estudios anteriores.

Ilustración del saludo entre murciélagos. Foto: PLOS One

El refugio donde se agrupaban, estaba compuesto por un par de adultos y dos crías nacidas en años diferentes. Este núcleo familiar compartía actividades como el acicalamiento mutuo, el juego y el saludo afectuoso. La observación también mostró que estos murciélagos no solo comparten un espacio, sino que interactúan constantemente.

Un 'abrazo' entre murciélagos

Uno de los comportamientos más sorprendentes capturados en los videos fue el saludo, que podría describirse como un "abrazo". Este saludo consiste en un murciélago envolviendo sus alas alrededor de otro que regresa al refugio. “Lo que más me sorprendió fue que estos depredadores ápice son realmente tan suaves y curiosos”, comentó Marisa Tietge, bióloga del Museo de Berlín y principal autora del estudio. “Abrazarse parece ser su forma de mantener los lazos familiares fuertes.”

Este comportamiento, aunque sencillo, parece ser fundamental para reforzar las relaciones dentro del grupo. Los murciélagos se acercan, envuelven sus alas y pasan varios segundos en contacto directo, lo que sugiere una expresión de confort y familiaridad. “Al imaginar lo que podría estar pasando por su cabeza, sugeriría que la sensación de familiaridad e incluso la alegría podrían influir, aunque esto solo es especulativo, ya que las emociones son muy difíciles de comprobar científicamente”, agregó Tietge.

Los murciélagos aprovisionan la comida

Otro hallazgo importante de este estudio fue la observación de un comportamiento cooperativo en cuanto al aprovisionamiento de alimentos. En varias ocasiones, los murciélagos adultos, tras regresar al refugio con presas, compartieron sus capturas con los más jóvenes. En 12 videos, se observó que los murciélagos adultos entregaban sus presas a las crías, lo que podría ser una estrategia para ayudarles a adaptarse a una dieta carnívora, diferente a la de la leche materna.

Este comportamiento no solo demuestra la cooperación dentro del grupo, sino también una estructura familiar de dos padres, lo cual es poco común en mamíferos, especialmente en aquellos que no son primates.