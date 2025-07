Cliente se queda encerrado en cajero de banco y usuarios reaccionan: “Lo atrapó el dinero”

El cliente acudió a un cajero automático para sacar dinero, pero no contó que se quedaría encerrado en el módulo. | Foto: composición LR/ TikTok/ @cesarbrizuela2025

A menudo, las personas acuden a los cajeros automáticos para realizar transacciones bancarias rápidas y sin contratiempos. Sin embargo, un hombre que visitó uno de estos establecimientos en Honduras se convirtió en el protagonista de un curioso video que no tardó en volverse viral en redes sociales, tras quedarse encerrado dentro del módulo.

En el clip de @cesarbrizuela2025, se mostró el preciso instante en que el cliente trataba de buscar una salida. Con su mano, tocaba el marco de la puerta por si había algún botón que le facilitara salir del espacio.

Clientes que esperaban en los exteriores del cajero publicaron el clip en TikTok

No obstante, no encontró nada y los otros usuarios que esperaban en los exteriores para retirar dinero no podían creer lo que había sucedido. Con el celular en mano trataban de llamar a algún número de atención del banco, mientras uno de ellos grababa la escena.

El clip generó una ola de hilarantes comentarios. Uno de los usuarios escribió “Lo atrapó el dinero”, “Eso pasa por no leer las instrucciones o “El banco no lo quiere dejar ir hasta que pague sus deudas”.

El cliente trataba de encontrar algún botón para salir, pero su búsqueda fue en vano. Foto: composición LR/ TikTok/ @cesarbrizuela2025

Usuarios en redes sociales enviaron mensajes de empatía al hombre encerrado

Otros, por el contrario, enviaron mensajes de empatía, ya que estar encerrado por tanto tiempo podría causar claustrofobia. “Claustrofobia, eso no es divertido”, “En ese cajero pasé un susto. No vayan ahí”, “Cosas que solo pasan en Honduras”, “Solo entró a ver si le habían depositado”.

En 2017, un hombre se quedó encerrado dentro de cajero en EE. UU.

Cabe mencionar que, en el 2017, un caso similar se registró en Texas (Estados Unidos), pero esta vez, un trabajador se quedó atrapado en el interior de un cajero del Bank of America. Según la policía, el hombre estaba laborando en una obra de renovación en el banco y había dejado su teléfono en su vehículo antes de quedarse encerrado.

Al sujeto se le ocurrió escribir mensajes en papeles y deslizarlo por la ranura donde salían los billetes para pedir auxilio.

El hombre deslizó notas manuscritas pidiendo a los clientes del banco que buscaran ayuda. Foto: KZTV

"Escuchábamos una pequeña voz procedente de la máquina, pero todos pensábamos que era una broma, que tenía que ser una broma", dijo el agente de policía de Corpus Christi, Richard Olden, a medios locales.

El trabajador, cuya identidad no se dio a conocer, fue liberado después de gritar y dar las notas a los usuarios del cajero, quienes seguían retirando efectivo mientras él estaba adentro.