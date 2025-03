Peruano pidió que lo saluden por su cumpleaños solo por Yape y es viral: "Hasta mi ex me envió"

Un peruano se viralizó por una singular táctica para celebrar su cumpleaños en 2025: pidió a sus amigos y seguidores que lo saludaran únicamente a través de Yape, la billetera digital del BCP. En lugar de recibir los típicos mensajes de felicitaciones por redes sociales, el joven optó por una estrategia algo inusual.

¡Un cumpleaños diferente! Peruano pidió que lo saluden por Yape

De acuerdo al clip en TikTok, el peruano solicitó que, para desearle un feliz cumpleaños, las personas le enviaran un mensaje acompañado de una transferencia. Además, prometió sorprender a la persona que le enviara la mayor cantidad de dinero a través del aplicativo.

Yape es un aplicativo peruano de pagos móviles creado en 2016 por el Banco de Crédito del Perú. Foto: composición LR/Andina/Yape

El joven compartió el resultado de su singular propuesta en un video de TikTok, donde explicó cómo se le ocurrió esta idea para hacer su cumpleaños más interesante. El día de su cumpleaños, los saludos comenzaron a llegar, algunos acompañados de montos simbólicos como S/0.1, pero otros con cifras mucho mayores, hasta los S/250. "En mi cumpleaños pedí que me saluden por Yape y no me arrepiento", compartió el joven en sus redes sociales, junto con capturas de las transferencias que recibió.

Lo más sorprendente fue que incluso su expareja, con quien terminó hace un tiempo, le envió un saludo a través de Yape, lo que dejó a todos sus seguidores asombrados.

Usuarios replicarán idea viral

Las reacciones de los usuarios fueron diversas y llenas de entusiasmo. "Los que enviaron S/100 y S/250 son verdaderos amigos", comentó uno de los seguidores. Otros usuarios también se mostraron interesados en replicar la idea en sus propios cumpleaños, viendo en ella una forma divertida y diferente de recibir felicitaciones.

"Larga vida para quien te regaló S/100", agregó otro, mientras que algunos, entusiasmados por la idea, dijeron: "Gracias por la idea, la aplicaré en mi cumpleaños", y "Buena idea, yo no quiero ni buenas vibras ni éxitos, nada, ¡a mí yapeenme!". Este singular cumpleaños dejó claro que las redes sociales pueden ser un espacio para las ideas más creativas y que, en algunos casos, la tradición de celebrar de manera convencional puede romperse por completo.