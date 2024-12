Cajera peruana perdió S/10.000 y su inesperada reacción conmociona en redes: "Renuncié"

Una ex empleada bancaria, que desempeñaba el puesto de cajera, decidió abrirse y compartir su complicada experiencia laboral en TikTok. Su relato no solo capturó la atención de miles, sino que también se disparó a la viralidad en cuestión de días, y generó una avalancha de comentarios en las redes sociales.

La impactante historia de la cajera que renunció tras perder S/10.000 en el banco

De acuerdo con el video en TikTok, la joven explicó que ingresó a trabajar en un conocido banco en el Perú y estaba recibiendo asesoramiento. De esta forma, la instalaron en ventanilla y contó con el apoyo de varios compañeros.

Sin embargo, durante sus primeros días de trabajo surgió algo extraño: al verificar las operaciones que efectuó, como depósitos y retiros, le faltaba dinero. "Los números y yo no somos buenos amigos. Era inexperta, había clientes que venían muy apurados y los atendía rápido", mencionó.

No se trataba de S/10 o S/100, en realidad faltaban S/10.000 en caja. La mujer muy angustiada hizo una recopilación del dinero que movilizó y no encontraba el error. Según su experiencia, se sentía con temor de que ella tenga que asumir el monto desaparecido cuando apenas llevaba unos días en la agencia.

¿Cómo logró la cajera recuperar los S/10.000 faltantes?

La trabajadora solicitó apoyo a sus compañeros del banco y ellos detectaron que una de sus operaciones más fuertes fue el cambio de dólares a soles a un cambista que trabajaba cerca del banco. La muchacha no estaba segura de ello, pero se contactó con el señor. En el clip viral, la peruana narró que el usuario en un inicio se negó, pero terminó aceptando que estaba en posesión de la suma.

La muchacha pudo coordinar la devolución del dinero y su jefe inmediato le solicitó que tenga más cuidado. Tras el hecho, ella explicó que tomó la decisión de renunciar con temor a que le ocurra otro caso similar.

Aconsejó a los nuevos empleados o personas con poca experiencia que ingresan a laborar en planilla que tengan más cuidado porque en realidad es un problema muy frecuente en los bancos. "Renuncié, me quedé con el trauma de que no quería perder más dinero", explicó.

¿Qué otras anécdotas compartieron los cajeros y empleados bancarios en TikTok?

"Yo tengo la anécdota de un amigo, que le pagó S/10.000 de más a una comerciante, estaba grabado y todo, pero la señora no lo devolvió, mi amigo tuvo que devolver el dinero en 3 días", "Una vez mi mamá retiró del banco una cantidad fuerte en dólares y se lo debitaron de su cuenta de soles", "Yo perdí S/4.000, anécdotas que quedan", "Yo perdí dinero 2 veces, en dólares, US$25.000, pero las 2 logré recuperarlas", "Cuando entré al BCP, a la semana me enteré de que todos perdieron más de S/10.000 y me dijeron que era derecho de piso", "Yo trabajo en caja y sí es estresante, hay personas muy apuradas", "Trabajar en caja necesita de mucha concentración, si te distraes unos segundos puede costarte caro", comentaron en TikTok.

