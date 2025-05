En su reciente canal de YouTube, el creador de contenido Julio TV Oficial reveló que intentaron estafarlo con una falsa transferencia bancaria. Según explicó el influencer, mientras se encontraba en un live de TikTok promocionando los modelos de celulares que vende en su emprendimiento, un usuario le pidió 2 iPhone. Por ambos dispositivos, el usuario habría depositado un total de S/5.500 y envió por correo el voucher del banco donde realizó la transferencia bancaria.

Para evitar levantar sospechas, el delincuente le envió una captura del monto total que tenía en su cuenta bancaria, con más de S/15.000. Sin embargo, debido a que se encontraba ocupado en el live de TikTok, no verificó de inmediato si el monto había llegado a su cuenta.

"Estábamos en la transmisión en vivo ofreciendo los celulares y se tramitó la venta de los 2 iPhone 13. La transacción me hicieron, supuestamente tiene el logotipo del banco, la hora, la fecha, el monto. Es más, me pasó su cuenta de él y que tenía S/15.600. Uno viendo estas cosas cree", indicó.

Delivery intentó llevarse los celulares tras falsa transferencia bancaria

De acuerdo con el influencer, a los pocos minutos de que el usuario había realizado la transferencia bancaria, llegó un delivery a recoger los dos celulares iPhone. El delincuente le habría enviado una captura con los datos del motorizado. Esto generó sospechas en el creador de contenido, ya que uno de los datos proporcionados no coincidía y no incluía la placa del vehículo.

Al percatarse de ello, se dio cuenta de que el depósito de los S/5.500 nunca llegó a su cuenta y que todo se trataba de una estafa.

"Nos dijo que el motorizado iba a llegar. Me pasaron los datos y ahí pecaron. Luego revisé las cámaras, el motorizado no tenía el chaleco reglamentario y el modelo de la moto no era. Los muchachos bajaron y ya le habían entregado los celulares y yo bajé y le dije: 'No me llegó el depósito'. El pata no dijo nada, calladito se quedó y rompió (se fue) Muchas de las personas tenemos miedo que nos estafen y a veces los clientes resultan ser los estafadores", indicó.