Peruana contrata a Curwen y su banda para celebrar su cumpleaños y video se vuelve viral: "Lo dieron todo"

La sorprendente celebración de la prima de Diana Vidal, quien contrató a Curwen y Los Esquizos para su fiesta de cumpleaños, ha dejado boquiabiertos a los usuarios de redes sociales. En el video, los invitados disfrutan de un espectáculo en vivo con canciones rock de los 80’s como Take on me, De música ligera y Mojada, lo que desató una avalancha de reacciones en plataformas como TikTok, donde se compartió la grabación. Muchos usuarios se sorprendieron ante la faceta de músico de Curwen, lo que rápidamente catapultó el video a la viralidad, con comentarios tanto humorísticos como curiosos.

Usuarios de redes sociales responden al video

El video compartido por Diana Vidal en su cuenta de TikTok con el texto “Pov tu prima contrata a Curwen y los esquizos para su cumple” rápidamente generó un aluvión de comentarios de asombro, admiración y dudas sobre el costo de contratar a Curwen y su banda. La publicación recibió todo tipo de comentarios. “Todo sea para que Carlita llegue cómoda en first class a Japón”, comentó uno de los usuarios, haciendo referencia al viaje que planea realizar el streamer este 2025.

Por otro lado, otros usuarios expresaron su curiosidad sobre los precios, con comentarios como “¿Cuánto cobra? Para ir ahorrando” y “¿Precio? Pago con mi alma”. Otros compararon el desempeño del creador de contenido con el del chico reality Mario Irivarren: “Curwen tocando guitarra en cumpleaños no es tan diferente que Irivarren haciendo de chambelán en quinos”.

¿Quién es Curwen?

Víctor Caballero, conocido como Curwen, es un periodista y creador de contenido peruano que ha alcanzado gran popularidad gracias a su presencia en plataformas como Twitch, donde se destaca por su estilo único y carismático. Desde que comenzó su carrera en internet en 2014 con el proyecto El Diario de Curwen, ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes del mundo digital peruano. Su enfoque, a menudo controvertido, le ha permitido crear una comunidad de seguidores leales que disfrutan tanto de su contenido sobre política como de sus intervenciones en el mundo del streaming.

A lo largo de su carrera, Curwen ha protagonizado momentos que han dividido la opinión pública. Desde confrontaciones con otros influencers hasta situaciones en las que la línea entre lo cómico y lo inapropiado se ha difuminado, cada controversia ha servido para aumentar su visibilidad en las redes sociales. Además, su presencia en el programa Todo Good ha ampliado su alcance, consolidándose como una de las voces más escuchadas dentro del ámbito digital en Perú. Gracias a su habilidad para conectar con su audiencia, Curwen ha logrado mantenerse en el centro de la conversación digital, con una influencia que no muestra signos de disminuir.