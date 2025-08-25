DJ puso canción para aburrir a invitados de fiesta en Huancayo, pero ellos la disfrutaron: "Demasiado ambiente"

En las redes sociales, especialmente en TikTok, se acaba de viralizar un divertido video grabado durante una fiesta en la ciudad de Huancayo, en Perú. Los protagonistas del clip son un grupo de jóvenes que se animaron a bailar una canción que el DJ había puesto con la intención de aburrir a los invitados y hacer que se fueran a casa.

El material audiovisual fue subido a TikTok por la usuaria 'Aliely' (@aliely) el pasado 9 de agosto de 2025. Desde entonces, el video viral ha logrado acumular más de 1.6 millones de reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha superado los 120.800 "me gusta", 37.400 comentarios y cientos de graciosos comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

Una costumbre bastante común entre los DJ peruanos que animan fiestas de cumpleaños, discotecas u otros eventos similares, es poner canciones poco habituales, como el Himno Nacional, alrededor de las 3:00 a.m. o 4:00 a.m, con el objetivo de desanimar a los asistentes y lograr que se retiren a sus casas a descansar.

De acuerdo con la publicación, un DJ que animaba una fiesta en Huancayo se percató que la mayoría de asistentes ya se había retirado y solo quedaban unos pocos. Para lograr que también se fueran, pensó que sería una buena idea poner 'El baile del gorila', la popular canción de la cantante española Melody.

Como podrás apreciar en las imágenes, el DJ se equivocó rotundamente con la elección, ya que un grupo de jóvenes que aún permanecía en la fiesta bebiendo cerveza se animó de inmediato al escuchar el pegajoso tema y no dudó en bailarlo. La escena fue tan divertida que provocó la risa de los presentes y quedó registrada en video.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, no solo en Perú, sino también en México, Colombia, Argentina, entre otros países de Latinoamérica. Muchas de las personas que vieron el video no pudieron aguantar la risa y se animaron a dejar un ocurrente comentario, en la que felicitan a los jóvenes por su entusiasmo.

"Tienen demasiado ambiente", "Lo más probable es que se conocieron ese día", "Creo que ellos bailan hasta el himno nacional", "Donde los contrato para mi cumpleaños, es que mis invitados son aburridos", "Era un ritual para que caigan más cervezas", "Si no lo grabas, seguro que ni se acuerdan", "No los critico, podría ser yo". Estos son algunos de los comentarios del video.