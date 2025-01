Joven cubano también compartió qué cosas con consideras un lujo en Cuba y en Perú no. Foto: composición LR/Youtube/Soy Marlon

Un joven cubano, mediante su canal de YouTube 'Soy Marlon', comparó el sueldo mínimo entre Cuba y el Perú, evidenciando una marcada desigualdad económica entre ambos países de Latinoamérica. En su análisis, el influencer extranjero destacó qué productos o servicios se puede acceder con estos ingresos en cada una de las naciones.

Joven cubano compara sueldo mínimo entre Perú y Cuba

El youtuber cubano, quien reside en Perú desde hace 1 año, reveló la exorbitante diferencia entre el sueldo mínimo en tierras peruanas y Cuba. Según explicó el joven, en su país de origen, el salario ronda los US$ 20 al mes, es decir, un aproximado de S/75.30 mensuales. Esto, de acuerdo con el análisis del extranjero, es muy poco, en comparación con la remuneración mínima vital en Perú, que es de S/1.025, casi 13 veces más de lo que una persona gana en Cuba.

Según explicó el joven cubano, los 20 dólares que se ganan como salario mínimo en Cuba no alcanzarían para comprar muchos productos o acceder a ciertos servicios que en Perú son comunes, como el internet, el transporte público o incluso algunos alimentos básicos.

"En Cuba el sueldo mínimo es 20 dólares. Con eso no te alcanza para nada. Si quieres salir a comer a un lugar tiene que ser en fechas específicas como tu cumpleaños o cosas así en los que tú ahorres, pero, prácticamente no se puede porque tienes que vivir del día a día porque, sino a fin de mes no llegas (con dinero)", comentó el youtuber cubano.

¿Qué cosas son un 'lujo' en Cuba pero en Perú no?

Con base en el salario mínimo en Cuba y su experiencia en Perú, el joven youtuber analizó las marcadas diferencias entre ambos países, destacando cómo en tierras peruanas ciertos servicios y productos son considerados habituales, mientras que en su país natal representan un verdadero 'lujo'.

Comer carne de res: Según explicó el cubano, degustar este tipo de carne en Cuba resulta un verdadero, pues no siempre se encuentra en el mercado y su precio es más que elevado, pues con 20 dólares solo te alcanza para adquirir 1 libra (menos de medio kilo). "Yo como cubano, allá en Cuba habré comido 5 veces carne de res en 30 años", sentenció

Adquirir el pasaporte: De acuerdo con el influencer, para adquirir el pasaporte cubano se debe de pagar un monto que ronda los 180 dólares. Es decir, si una persona desea tramitar este documento, debe ahorrar más de 1 año. "No puedes estar cogiendo tus 20 dólares ahorrando para el pasaporte. Tienes que comer, vestirte y otras cosas más que tienes que priorizar", indicó.