Un ciudadano cubano se conmovió en medio de las celebraciones de las Fiestas Patrias en Perú y resaltó la alegría de los peruanos y peruanas durante estas fechas. En TikTok, el usuario Jerez_92, emocionó a los usuarios de esa red social luego de escuchar su perspectiva sobre estas fechas tan bonitas y sobre todo de alto patriotismo.

El joven cubano comentó la alegría y cómo los peruanos viven estas fechas, sobre todo en Lima y muy cerca de la avenida Brasil, lugar donde se desarrolla el desfile militar cada 29 de julio. "Pero lo más bonito no es solo el desfile, es como la gente lo vive, las casas se llenan de banderas y hay un verdadero amor por el país", comentó.

Cubano en Perú se conmueve por la celebración de Fiestas Patrias en 2025

En su estadía en el Perú y durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, el ciudadano cubano (Jerez_92) se conmovió y sorprendió por la alegría nacional de los peruanos y peruanas, sobre todo en fechas de celebrar a la patria. "Yo, como cubano, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta". Precisamente, su sentir fue muy emotivo debido a que, según lo comentó en su país, le han quitado el sentimiento. "En mi país esto ya no pasa. Nos quitaron esas cosas que nos hace sentir parte de algo más grande".

Fiestas Patrias Perú: joven cubano se sorprende al ver cómo se celebran estas fechas

También el joven cubano en Perú se emocionó debido a que en su país no es así y resaltó lo agradecido y feliz que está por vivir esta experiencia. "Aquí en Perú todavía se celebra a la patria con alegría y libertad. Y eso, caballero, eso emociona en serio. Y la verdad es que me siento agradecido por verlo, sentirlo, aunque no sea mi país."

Al finalizar su clip en TikTok, el cubano hizo una recomendación a los peruanos "Si tú eres peruano, no te olvides nunca de lo especial que es esto, no lo des por hecho, no todos lo tenemos".