Joven soñaba con trabajar en una prestigiosa compañía tras graduarse, pero se decepcionó al ser reemplazada por la IA

La joven tenía grandes esperanzas de conseguir un excelente puesto y un generoso salario, pero tras graduarse, solo la llamaron para atender un restaurante de tacos. Historia ha dado la vuelta al mundo mediante TikTok.

La joven no imaginó que tras culminar sus estudios de informática no encontraría empleo, a no ser en restaurantes de comida rápida.
La joven no imaginó que tras culminar sus estudios de informática no encontraría empleo, a no ser en restaurantes de comida rápida. | Foto: composición LR/ TikTok / @Khuhlina

Los jóvenes sueñan con estudiar una carrera que les ayudará a crecer profesionalmente. Pero qué sucede cuando al culminar la profesión que tanto empeño le pusieron y por el que pasaron largas horas de intenso esfuerzo, no resulta como lo esperaban. Eso, precisamente, le sucedió a Manasi Mishra, una joven de origen indio que decidió revelar su mala experiencia al momento de buscar trabajo en programación en Estados Unidos.

Según un video compartido en su cuenta de TikTok, Khuhlina, la joven de solo 21 años explicó que estudió en la Universidad de Purdue, con la finalidad de encontrar un empleo en tecnología. No obstante, la única entrevista que recibió fue para un puesto en un restaurante de Chipotle,— local donde venden tacos y otro tipo de comidas al paso— lo que consideró sumamente sombrío para los que están inmersos en el mundo tecnológico.

PUEDES VER: Deepfakes en campaña: una amenaza que podría influir en los peruanos en las próximas elecciones presidenciales del 2026

lr.pe

Mishra vio sus sueños frustrados al ser llamada solo por un restaurante de tacos

Mediante el clip, la joven dijo que añoraba un superfuturo trabajando para grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado conseguir un empleo donde pueda demostrar sus habilidades en el mundo tecnológico, ya que la Inteligencia Artificial (IA) está ocupando cada vez más espacios que antes estaban destinados a jóvenes profesionales.

“Acabo de graduarme con un título en informática y la única empresa que me ha llamado para una entrevista es Chipotle”, manifestó con un tono frustrado Mishra en un video de TikTok, que ha sido visto casi 150.000 veces.

Según Manasi Mishra, el único lugar donde la llamaron fue del restaurante del Chipotle para atender comida rápida. Foto: composición LR/ TikTok / @Khuhlina

Según Manasi Mishra, el único lugar donde la llamaron fue del restaurante del Chipotle para atender comida rápida. Foto: composición LR/ TikTok / @Khuhlina

PUEDES VER: OpenAI afirma que Elon Musk intentó convencer a Mark Zuckerberg de comprar ChatGPT juntos

IA ha acelerado el declive de los roles de programación

La experiencia de Mishra subraya un cambio radical en el mercado laboral para los nuevos programadores. Cabe mencionar que, durante más de una década, líderes tecnológicos, multimillonarios e incluso presidentes de Estados Unidos alentaron a los jóvenes a “aprender a codificar”, con la promesa de que se garantizaba un buen salario inicial y seguridad laboral.

Empero, la llegada de asistentes de codificación de IA como GitHub Copilot, CodeRabbit y otros ha acelerado el declive de los roles de programación inicial, les toma a las empresas solo segundos para automatizarlos, reveló el New York Post.

Los economistas y ejecutivos de la industria dicen que la desaceleración de las contrataciones también está vinculada al exceso de personal posterior a la pandemia, los recortes agresivos de costos, las altas tasas de interés y las congelaciones generalizadas de contrataciones.

Por otro lado, de acuerdo con datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, profesionales informáticos presentan algunas de las tasas de desempleo más elevadas entre los graduados universitarios de 22 a 27 años. En informática, la cifra alcanza el 6,1%, mientras que en ingeniería informática incrementa al 7,5%.

