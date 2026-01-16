HOYSuscripcion LR Focus

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

Candidatos presidenciales de Perú Primero y Renovación Popular continúan en carrera rumbo a las elecciones generales 2026, tras decisión favorable del Jurado Nacional de Elecciones.

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera rumbo a las Elecciones Generales 2026. Foto: composición LR
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) podrán continuar en carrera electoral para la Presidencia del Perú. El máximo organismo electoral declaró fundadas e infundadas, respectivamente, las apelaciones que mantenían en suspenso sus candidaturas para las Elecciones Generales 2026.

JNE resuelve a favor de Mario Vizcarra

El Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por el partido Perú Primero, dejando sin efecto las tres tachas presentadas contra su candidato presidencial, Mario Vizcarra, quien fue señalado de no poder postular por contar con una sentencia de peculado recibida en 2005.

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

A pesar de que los ciudadanos tachantes invocaron la Ley 30717 —la cual impide postular a cargos públicos a personas condenadas por delitos de corrupción, incluso si ya fueron rehabilitadas—, la defensa de Vizcarra, liderada por el abogado Alejandro Salas, argumentó que dicha prohibición vulnera derechos constitucionales. Salas citó múltiples sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que señalan que la frase "aun cuando hubieran sido rehabilitados" es inconstitucional, pues atenta contra el derecho a la resocialización y la participación política.

Esta decisión deja un precedente favorable para su postulación paralela al Senado, la cual también había sido declarada improcedente por el mismo motivo en primera instancia por el Jurado Electoral Especial (JEE).

JNE resuelve a favor de Rafael López Aliaga

En el caso del líder de Renovación Popular, el JNE declaró infundadas las 2 apelaciones presentadas contra la plancha presidencial encabezada por Rafael López Aliaga. En este caso, los cuestionamientos se centraban en presuntas irregularidades en la democracia interna del partido.

Los ciudadanos tachantes denunciaron que el partido político no respetó su propio estatuto al realizar elecciones primarias solo con afiliados, cuando —según su normativa interna— debieron participar también ciudadanos no afiliados. El abogado del ciudadano tachante, Javier Susanibar Espinoza, solicitó que se revoque la decisión del JEE Lima Centro 1 y se declare improcedente la candidatura de López Aliaga. Durante su intervención, alegó que la democracia interna fue vulnerada, así como la normatividad de los estatutos y organizaciones políticas.

Sin embargo, el abogado de Renovación Popular, Carlos Salazar, sostuvo que el proceso se ajustó a las disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que ningún afiliado presentó reclamo alguno durante el desarrollo de los comicios.

El JNE validó los argumentos de Salazar, ratificando que no existe supuesto que establezca que la no actualización del estatuto de un partido político tenga como consecuencia de castigo la exclusión en un proceso electoral.

Con el conocimiento de estos fallos, ambos líderes políticos quedan habilitados para continuar sus actividades de campaña.

Dictan prisión suspendida para Cinthia Pajuelo por corrupción cuando era regidora: es la misma del fraude en AP

Rafael López Aliaga continúa en carrera electoral: JNE rechazó apelación de la tacha contra la plancha presidencial

Sorteo miembros de mesa 2026: día, pagos y todo lo que debes de saber para las Elecciones 2026

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Mario Vizcarra continúa en carrera de las Elecciones 2026: JNE aceptó apelación contra tacha por sentencia de peculado

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Rafael López Aliaga continúa en carrera electoral: JNE rechazó apelación de la tacha contra la plancha presidencial

