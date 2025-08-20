HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

Cómo los hackers están usando inteligencia artificial para robar miles de millones en todo el mundo

Algunas personas que usan la tecnología de forma malintencionada planean crear un software con inteligencia artificial para hackear millones de cuentas en todo el mundo.

Las empresas buscan la ciberseguridad para todos sus clientes.
Las empresas buscan la ciberseguridad para todos sus clientes. | Foto: archivo GLR

Las empresas buscan garantizar la seguridad de sus clientes y proteger sus datos personales. Por ello, en sectores como la banca, la tecnología o la minería, se utilizan softwares especializados para resguardar la información. De lo contrario, delincuentes informáticos podrían hackear cuentas y robar millones de datos, vulnerando la privacidad con fines malintencionados.

Ante esto, Jaxon, creador de un malware, desarrolló un sistema para robar miles de credenciales y hackear millones de cuentas en Google Chrome, según explicó Vitaly Simonovich, investigador de amenazas de IA en Cato Networks, una empresa de ciberseguridad. El especialista declaró esto a través de ChatGPT, un bot de inteligencia artificial (IA).

PUEDES VER: Empresario millonario recomienda a los jóvenes de 16, 18 y 20 años dedicarse cada minuto a aprender sobre esto: es una de las mejores herramientas en la actualidad

lr.pe

Como los hackers están robando miles de cuentas en internet?

Según indicó Vitaly Simonovich, ChatGPT busca resolver problemas con facilidad y brindar ayuda a las personas; sin embargo, sin darse cuenta, generó un código imperfecto que permitió depurar procesos y, en menos de seis horas, crear un malware que logró saltarse todos los filtros de seguridad de esta inteligencia artificial.

Según Gil Messing, de Check Point, otra empresa de ciberseguridad, la inteligencia artificial permite a los hackers evitar invertir grandes sumas en equipos y personal especializado. Esto ha provocado robos en varias compañías, cometidos por piratas informáticos asistidos por IA.

La inteligencia artificial facilita la creación de noticias falsas, correos electrónicos fraudulentos y ataques de ingeniería social que buscan manipular el comportamiento humano, lo que ahora resulta mucho más fácil y rápido. Además, con montos menores, los delincuentes incluso pueden hacerse pasar por ti y pedir dinero a tus familiares mediante notas de voz y videos falsificados.

PUEDES VER: WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

lr.pe

¿Cómo podemos evitar un hackeo?

Según la página de Kaspersky, se recomienda eliminar cualquier malware detectado en el celular para expulsar a los delincuentes que controlan tu cuenta. También es importante instalar un antivirus móvil.

Asimismo, se sugiere cambiar la contraseña con la frecuencia recomendada, a fin de evitar accesos no autorizados a tus datos personales, y realizar un seguimiento constante de tus cuentas financieras y redes sociales.

Por ello, también se recomienda llevar siempre el teléfono contigo, no descargar aplicaciones sospechosas y evitar realizar modificaciones sin autorización en el dispositivo. Además, es fundamental usar un método de bloqueo con clave de acceso y establecer contraseñas complejas.

