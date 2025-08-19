WhatsApp lanza función con IA para corregir ortografía y mejorar el tono de los mensajes

El usuario puede mejorar la estructura, tono o la claridad del texto. Foto: Composición LR

Según WaBetaInfo, la función se basa en el sistema de Procesamiento Privado de Meta, que utiliza comunicación cifrada y enrutamiento anónimo, garantizando que los mensajes enviados para optimización no se vinculen con la identidad del usuario ni se almacenen en los servidores de Meta o WhatsApp.

Cuando la opción está activa, aparece el ícono de un bolígrafo en la pantalla de chat, indicando que el asistente de IA está disponible para ofrecer sugerencias. Con un solo toque, el usuario puede mejorar la estructura, el tono o la claridad del texto sin que este quede registrado externamente si se cancela el proceso.

Diseñada para que los usuarios puedan corregir errores ortográficos. Foto: Composición LR





Cómo funciona la herramienta

La nueva función ofrece al menos tres versiones del mensaje, ajustadas a uno de los cinco tonos disponibles:

Reformulación: mejora la legibilidad sin alterar el sentido.

Profesional: ideal para comunicaciones formales.

Divertido: añade un toque humorístico.

De apoyo: transmite empatía y ánimo.

Corrección: corrige gramática y ortografía.

WhatsApp incorpora funciones inteligentes

Además, Meta AI, conocido por su ícono del círculo azul, ya permite probar esta función. Los usuarios pueden escribir un mensaje en el chat con la IA y pedir ajustes específicos, como “mejorar ortografía” o “hacerlo más formal”.

Esta herramienta resulta útil para comunicaciones laborales, mensajes que requieran empatía o textos que necesiten claridad y corrección, incluso cuando el usuario escribe con prisa.