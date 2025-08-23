Deepfakes en campaña: una amenaza que podría influir en los peruanos en las próximas elecciones presidenciales del 2026

El domingo 12 de abril de 2026 se celebrarán las elecciones generales en el Perú, en las que millones de ciudadanos mayores de 18 años, tanto en Lima como en las demás regiones, acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, así como a los nuevos miembros del Congreso y del Parlamento Andino.

Al igual que en campañas anteriores, las redes sociales jugarán un papel muy importante en la elección de los candidatos. Sin embargo, estos comicios podrían ser diferentes, ya que con la popularización de la inteligencia artificial (IA) surge una amenaza capaz de influir en la decisión de los peruanos: los deepfakes.

En la actualidad, los cibercriminales están usando deepfakes para estafar a través de anuncios en Facebook e Instagram. Por ese motivo, no resultaría extraño que personas inescrupulosas recurran a esta tecnología para difundir contenidos manipulados con inteligencia artificial que podrían afectar la percepción de los votantes.

¿Cómo los cibercriminales están usando los anuncios de Facebook e Instagram?

Desde que Facebook comenzó a incluir anuncios en su feed de noticias, por allá en 2012, estos se consolidaron como una herramienta clave para las empresas de todo el mundo, al permitirles crecer y alcanzar nuevos usuarios. No obstante, también captaron la atención de muchos cibercriminales que empezaron a emplearlos con fines maliciosos.

Si navegamos por Facebook o Instagram, es probable que nos topemos con anuncios que imitan publicaciones de medios de comunicación conocidos, como La República, El Comercio o RPP. Por lo general, estos anuncios simulan ser noticias que promocionan plataformas que, supuestamente, pueden hacerte ganar mucho dinero en poco tiempo con tan solo una inversión.

Captura de estos anuncios falsos. Foto: La República

Para captar la atención de los usuarios, los anuncios maliciosos suelen incluir imágenes de figuras conocidas de la farándula o la política peruana, manipuladas digitalmente para que aparezcan tristes, golpeadas o detenidas, supuestamente por haber revelado el nombre de la plataforma durante una entrevista que nunca se transmitió, ya que el gobierno u otras autoridades no quieren que se difundan.

Si hacemos clic en el anuncio, somos dirigidos a una página clonada del medio digital. En esta falsa web, un presunto periodista asegura que la plataforma funciona porque obtuvo ganancias considerables luego de hacer una inversión, incluso elaboró un tutorial para que otros puedan intentarlo. Esto, evidentemente, es un engaño que tiene como objetivo convencer a las víctimas.

Captura de falsa entrevista. Foto: La República

Los cibercriminales son tan minuciosos al clonar la página que también suelen incluir una sección de comentarios donde supuestos usuarios agradecen la información brindada y afirman que funciona. Obviamente, ninguna de esas personas existe, se trata de una imagen creada con Photoshop u otro programa similar, que busca dar cierta validez al engaño.

Captura de sección de comentarios falsa. Foto: La República

Cabe resaltar que esta no es la única estafa que se difunde en Facebook. Durante la elaboración de este reportaje, vimos otros anuncios maliciosos, como una supuesta versión de Yape para computadora que en realidad es un malware diseñado para vaciar tu cuenta bancaria. También falsas promociones para obtener regalos de Temu, que lo único que buscan es que ingreses los datos de tu tarjeta de crédito para robarte tus ahorros.

Anuncio que invita a descargar una versión de Yape para PC que sería un virus. Foto: La República

No obstante, los anuncios más preocupantes que hemos visto son aquellos que emplean deepfakes de personajes públicos. Algunos se ven tan falsos que pueden reconocerse con facilidad, pero otros resultan tan realistas que muchas personas llegan a creerlos y los comparten con sus amigos en Facebook, aumentando el riesgo de que más usuarios caigan en estas estafas.

¿Qué son los deepfakes y de qué manera los cibercriminales los aprovechan?

Los deepfakes son videos, audios o imágenes de personas reales (generalmente figuras públicas o celebridades) que han sido alterados mediante herramientas de inteligencia artificial para simular situaciones que nunca ocurrieron o declaraciones que jamás pronunciaron. Dependiendo de la habilidad y los recursos del ciberdelincuente, el resultado puede ser tan realista que cuesta distinguirlo.

Según Martina López, investigadora en ciberseguridad de ESET Latinoamérica, los deepfakes pueden tener diversas finalidades: desde estafas con fines económicos, como fraudes vinculados a criptomonedas, hasta el daño deliberado de la imagen de una persona. También pueden emplearse con fines políticos, en campañas de desinformación cuidadosamente articuladas o como herramienta de acoso dirigido.

La experta señala que las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para crear deepfakes han evolucionado a gran velocidad en los últimos años; sin embargo, todas requieren ser alimentadas con material previo de la víctima, como imágenes, videos o grabaciones de voz. En otras palabras, mientras más datos logre recopilar el ciberdelincuente, más realista y convincente será el deepfake resultante.

“No es lo mismo suplantar la identidad de alguien que casi no aparece en fotografías o medios de comunicación que la de una persona expuesta constantemente, con videos mirando a cámara, en buena calidad y con fondos simples. En este último caso, el material disponible facilita que los deepfakes resulten mucho más convincentes”, comenta la especialista.

Recientemente, Facebook e Instagram han comenzado a aprobar anuncios que muestran videos deepfake de noticieros u otros programas de televisión, en los que se usan imágenes alteradas de personajes públicos muy conocidos en el Perú para promocionar las mismas plataformas “milagrosas” que prometen volverte millonario rápidamente.

Durante la investigación encontramos varios videos deepfake protagonizados por periodistas, ministros, congresistas e incluso la presidenta Dina Boluarte, quienes aparecían promocionando estas estafas. Los cibercriminales lograron estos resultados tan convincentes al alterar videos reales de noticieros y entrevistas televisivas de estos personajes.

Falso reportaje creado con IA. Foto: La República





Imagen de Dina Boluarte se ha usado en estos deepfakes. Foto: La República





Vale la pena mencionar que esta no es la única estafa basada en deepfakes que circula en redes sociales. También encontramos videos falsos protagonizados por médicos conocidos, como Elmer Huerta o Tomás Borda, cuyas imágenes son usadas para promocionar medicamentos falsos que supuestamente curan la artritis, la diabetes y otras enfermedades que afectan a millones de personas.

Imagen del Dr. Elmer Huerta fue usada para promocionar un falso medicamento. Foto: La República

¿Podrían los deepfakes inclinar la balanza a favor de ciertos candidatos en las próximas elecciones?

Aunque el uso más común de los deepfakes en redes sociales está asociado a estafas y fraudes, esta tecnología también puede utilizarse para atacar a personas o instituciones, así como para difundir desinformación. Por ello, representa un arma peligrosa en periodos electorales, como el que enfrentará el Perú el próximo año. Es más, ya se han registrado casos al respecto.

En Argentina, por ejemplo, se registraron dos casos muy sonados de deepfakes en época electoral. Uno de los más antiguo ocurrió en 2023, cuando se viralizó un video del entonces candidato Sergio Massa en el que supuestamente aparecía inhalando cocaína. Según El País, esas imágenes provenían de un video real de 2016 que fue manipulado digitalmente para perjudicar la imagen del político.

El deepfake más reciente data de mayo de 2025, durante las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. En el video se observa al expresidente argentino Mauricio Macri instando a los votantes de Propuesta Republicana (PRO) a apoyar a Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza (el partido de Javier Milei), y asegurando que su propia candidata, Silvia Lospennato, iba a abandonar la contienda, algo completamente falso.

Aunque Argentina es el ejemplo más cercano, los deepfakes también han sido usados en campañas electorales de países del primer mundo, como Estados Unidos. Según un artículo de National Public Radio (NPR), uno de los primeros casos se reportó a inicios de 2024, cuando votantes demócratas de New Hampshire recibieron una llamada telefónica en la que, falsamente, parecía hablar el entonces presidente Joe Biden.

En dicho audio se instaba a los votantes a no participar en las primarias del estado, que estaban próximas a realizarse. Desde entonces y hasta el final de las elecciones presidenciales, los deepfakes se emplearon de manera recurrente, no solo para difundir desinformación en redes sociales, sino también para generar memes y videos satíricos que buscaban ridiculizar a los candidatos.

Con estos antecedentes, no resulta descabellado imaginar que, en los próximos meses, nuestro feed de Facebook o nuestra cuenta de Instagram se vean inundados de videos deepfake diseñados para desprestigiar a los candidatos que aspiran a la presidencia del Perú, ya sea haciéndolos pronunciar frases que nunca dijeron o mostrándolos en situaciones deleznables que jamás ocurrieron.

Debido a que las herramientas de inteligencia artificial generativa están al alcance de cualquiera, y al abundante material audiovisual de los candidatos, los videos deepfake pueden crearse con facilidad. Por ese motivo, debemos ser cautelosos con los virales que circulen, ya que muchos de ellos podrían haber sido elaborados para desprestigiar o favorecer a determinado partido político.

“Los deepfakes pueden emplearse para amedrentar a una persona con fines políticos, activistas o incluso económicos, generando descontento en la sociedad. Las elecciones son un tema de altísimo interés para la población, y los cibercriminales lo saben. Van a aprovecharse de ello”, resaltó Martina López.

¿Cómo reconocer un deepfake y evitar ser víctima de manipulación en las próximas elecciones?

La vocera de ESET Latinoamérica aseguró que, antes de creer en cualquier video que pueda ser un deepfake, es recomendable observarlo detenidamente, ya que ciertos detalles pueden evidenciar que se trata de un contenido manipulado, destinado a desinformar sobre un suceso electoral o desprestigiar a algún candidato.

“En algunos casos, confiar en nuestra propia vista puede ser suficiente: por ejemplo, notar que la voz no está sincronizada con el movimiento labial, que las sombras no tienen coherencia, que la fuente de luz resulta extraña o que la persona aparece realizando acciones que normalmente no haría”, explicó.

No obstante, reconoció que, con el avance de la tecnología, los deepfakes que circulan en redes sociales se han vuelto cada vez más sofisticados, lo que complica su detección, pues la imagen puede ser tan realista que resulta difícil determinar si se trata de un video auténtico o uno manipulado con inteligencia artificial.

“Ahí es cuando tenemos que confiar en nuestra razón. Lo más importante es verificar la fuente: si aparece un video de una persona muy relevante haciendo algo raro, que normalmente saldría en todos los medios, pero solo lo publica una página pequeña o poco confiable, lo mejor es desconfiar y pensar que podría tratarse de un deepfake”, sentenció.

Finalmente, la especialista en ciberseguridad recomendó reportar los videos que se identifiquen como deepfakes y, en caso de duda, evitar compartirlos con nuestros amigos, familiares, entre otros contactos. De esta manera, ya no estaríamos difundiendo información potencialmente falsa que pueda influir en el electorado peruano.

¿Hay países que sancionan los deepfakes?

Uno de los países que ya cuenta con legislación contra los deepfakes es Brasil. En 2024, el Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió el uso de esta tecnología durante las elecciones municipales, en las que se eligieron alcaldes y concejales. La norma busca evitar que los montajes creados con IA manipularan la opinión pública, difamaran a los candidatos o difundieran información falsa.

Según France24, el TSE advirtió que los partidos políticos que promovieran campañas con deepfakes para obtener beneficios electorales o atacar directamente a candidatos opositores podrían ser inhabilitados para postular en el futuro e incluso perder sus mandatos en caso de resultar ganadores.

Alberto Juárez, vicepresidente global de identidad digital y servicios de confianza en Sovos, reveló que no solo Brasil cuenta con legislación contra los deepfakes; otros países, como Dinamarca, han aprobado leyes que reconocen la propiedad intelectual del rostro, la voz y los gestos de una persona, permitiendo que los ciudadanos reclamen el uso no autorizado de su imagen, ya sea en contenidos creados con inteligencia artificial o con fines comerciales.

Otro país que tiene una legislación parecida es China, que obliga a las empresas a justificar la necesidad del uso de datos biométricos, prohíbe el reconocimiento facial en lugares sensibles y exige que los contenidos generados con IA estén claramente etiquetados. Además, los ciudadanos pueden exigir métodos alternativos de identificación si no desean que su rostro sea procesado.

En lo que respecta al Perú, el vocero de Sovos indicó que, en abril de 2025, el Congreso aprobó la Ley N.º 32314, la cual incorpora a la inteligencia artificial como agravante en delitos digitales como la difamación, la estafa, la pornografía infantil y la suplantación de identidad mediante deepfakes.

Gracias a esta normativa, las penas máximas se incrementan hasta en un tercio. Por ejemplo, una persona podría recibir hasta 10 años de cárcel si es hallada culpable de generar pornografía infantil con deepfakes. La difamación mediante esta tecnología también puede ser castigada con hasta 3 años de prisión.

¿Por qué Meta aprueba estos anuncios maliciosos?

Hasta hace algunos meses, antes de que Meta cancelara su programa de verificación de datos con terceros, las imágenes y videos publicados en Facebook e Instagram podían llevar una alerta que advertía a los usuarios cuando el contenido era falso o manipulado. Además, su alcance se reducía para evitar que se viralizara masivamente.

Sin embargo, este programa solo afectaba a las publicaciones orgánicas realizadas por cuentas personales o páginas, no a los anuncios. Como hemos demostrado, muchos de estos espacios pagados son utilizados para difundir estafas u otro contenido malicioso, lo que genera la percepción de que, mientras se le pague a Meta, es posible publicar cualquier tipo de información, incluso si es falsa. ¿Qué tan cierto es eso?

Para entender mejor cómo funcionan los anuncios y por qué sus filtros de seguridad resultan insuficientes, conversamos con Fiorella Mestanza, Paid Media Manager en Intercorp Retail, y con Luis Ángel Ortiz, consultor de marketing y comunicaciones especializado en medios digitales. Ambos especialistas cuentan con amplia experiencia en campañas de Facebook e Instagram.

Los expertos confirman que publicar un anuncio en las plataformas de Meta es un proceso completamente automatizado, y que la compañía ofrece todas las herramientas, por lo que no es necesario interactuar con un representante. Los únicos requisitos son contar con una página de Facebook o una cuenta de Instagram (que no necesariamente deben estar verificadas) y registrar una tarjeta de pago desde la cual se debitará el costo de la campaña.

“Existen ciertos requisitos para que un anuncio sea aprobado, como evitar contenidos relacionados con violencia o temas delicados e incluso prestar atención a las palabras utilizadas. Sin embargo, muchas personas logran burlar el sistema, cuidando el lenguaje y las imágenes para que su anuncio finalmente sea aprobado”, comentó Mestanza.

Ortiz, por su parte, señaló que los cibercriminales detrás de los anuncios maliciosos no necesariamente son peruanos, ya que pueden operar desde cualquier parte del mundo. Esto es posible porque Facebook e Instagram permiten segmentar los anuncios por ciudades específicas, edades y otros criterios demográficos. En otras palabras, alguien que vive en Chile puede dirigir un anuncio para que sea visto en Colombia, Argentina u otro país.

En cuanto al precio de las campañas en las plataformas de Meta, este varía según el objetivo que se busque alcanzar. Mestanza explica que puede tratarse de impresiones (cantidad de veces que el anuncio aparece en pantalla), clics de usuarios, reproducciones de video, descargas o cualquier otra meta digital disponible en la plataforma.

“Puedes crear campañas de 10 soles, 15 soles o con el monto que tú decidas. La idea de estos anuncios es construir una comunidad desde cero. Muchas veces, las páginas nuevas no tienen alcance orgánico porque las publicaciones no funcionan, por lo que se recurre a la pauta para ir poco a poco alimentando esa comunidad”, señaló Ortiz.

Meta es una compañía que obtiene millonarios ingresos por publicidad, pues recibe miles de solicitudes de anuncios a diario. Debido a este enorme volumen, la empresa se ha visto obligada a automatizar el proceso de revisión apoyándose en inteligencia artificial; sin embargo, este sistema no funciona de manera adecuada.

“Creo que los filtros de Meta están mejorando, porque antes eran mucho más insuficientes y ofrecían menos protección; ahora sí se nota un avance. Sin embargo, todavía pueden mejorar, sobre todo en la información que brindan y en los avisos o identificaciones que colocan en los anuncios”, indicó Mestanza.

Luis Ángel Ortiz también reconoció que los filtros de Meta no son los más óptimos, por lo que recomendó a los usuarios reportar cualquier anuncio malicioso que encuentren en Facebook o Instagram, y evitar interactuar con ellos (comentar, dar like, abrir enlaces, etc.), ya que eso provocará que el algoritmo siga mostrándoles anuncios de estafa similares.

“Los algoritmos funcionan así: son mucho más agresivos y tratan de personalizarte un poco más según lo que buscas. Si buscas sobre temas aéreos, verás publicaciones de aerolíneas que te ofrecerán eso. Entonces, con esa segmentación, lo que hacen también los delincuentes es anunciarte de forma segmentada”, sostuvo el experto.