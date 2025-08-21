Padres premian a su hijo con un auto y usuarios aplauden el gesto: "Así es una familia funcional"

Un joven peruano se viralizó luego de que sus padres tuvieron una bonita sorpresa hacia él a modo de premiar sus calificaciones. La historia generó varias reacciones en TikTok por la emoción de los progenitores y la forma en como hicieron la entrega de un vehículo. "Esto es para tu crecimiento personal", fue el mensaje que resonó entre los cibernautas.

Joven queda sorprendido al recibir un auto como premio por sus calificaciones

En el video, compartido en TikTok, se puede ver al muchacho que es abordado en la calle por sus padres que iban a bordo de la unidad. Sin comprender lo que sucedía, el joven se acerca y no comprende que es lo que está ocurriendo. "Me tiene extrañado todo esto", comenta.

De esta forma, su padre resalta sus buenas calificaciones en sus estudios y elogiaron sus ganas de superarse. "Eres uno de los primeros de tu clase. Estamos tan orgullosos. Tu mamá y yo estamos recontra 'happy' de verdad. En qué momento estudias, no sé", resaltó.

El muchacho se ve muy emocionado mientras recibe las llaves del vehículo en medio de abrazos y felicidad. "Esto es para tu crecimiento personal, para que te disciplines bien, te centres bien, te encamines bien y eso te va a servir mucho para ti. ¿Sí? Tú sabes que tú eres nuestro orgullo y nuestro bebé", le indicaron. De esta forma, el muchacho aborda el vehículo y comienza a manejarlo. "Estás con brevete, ya lo sacaste, yo sé", comenta con mucho entusiasmo el padre.

Usuarios comparten sus reacciones en TikTok

La escena conmovió a miles de usuarios, quienes no solo felicitaron al joven, sino también a los padres por valorar su esfuerzo académico. Los comentarios no tardaron en llegar.

"No tengo celos del carro, tengo celos de los buenos padres que son, felicidades, hermano", "No me dio celos el carro, eso me lo puedo comprar yo, me dio celos escuchar a sus padres, decir lo orgulloso que están de él", "Un matrimonio con amor", "Así es una familia funcional", "Qué bonita familia", reaccionaron usuarios en TikTok.