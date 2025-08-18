Lizeth Atoccsa, la influencer de TikTok, volvió a subir un clip en su cuenta oficial donde muestra su nuevo departamento. Luego de las diversas críticas que recibió tras contar a sus seguidores que compró con mucho esfuerzo su nuevo hogar. "Debería hacer una limpia a mi departamento por cientos y miles de comentarios que he recibido y no esperaba recibir", comentó.

Atoccsa, incluso el Pronabec salió a aclarar que no se le retirará el beneficio que tiene en el programa Beca 18. A pesar de las críticas, la joven tiktoker, no se ha desanimado y, por el contrario, se ha sentido bien al ser un referente para los jóvenes que buscan salir adelante.

Lizeth Atocssa muestra feliz su moderno departamento que compró

Muy emocionada, Lizeth Atoccsa volvió a mostrar su hogar a su público haciendo un 'house tour'. "Mi departamento es pequeño, no es la gran cosa". Poco a poco, según lo señala, la influencer irá amoblando su espacio. "Este es el departamento que tengo ahora. Me gustaría ver este video mucho tiempo después y ver que he podido completar o rellenar las cosas y que se vea mucho más bonito. Pero por ahora estoy viviendo así", comunicó.

Pronabec se pronunció por caso de Lizeth Atoccsa

Tras la polémica surgida a raíz del caso Lizeth Atoccsa y la compra de su departamento, diversos usuarios, quienes la criticaban, decían que se le debería quitar la Beca 18. Sin embargo, la directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames, comentó que Atoccsa sí cumplió con los requisitos que inicialmente el programa estatal solicita y que, además, resaltó su historia, puede ser ejemplo de motivación. "Ella todavía no ha terminado la universidad, le falta un semestre para acabar, y ya ha cumplido con varios sueños que muchas personas adultas quieren tener", puntualizó Ames,