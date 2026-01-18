Taxista devuelve un celular que cliente dejó en su auto, pero le reclama por entregárselo con la pantalla rota: “No estaba así”
El clip de TikTok mostró a la taxista explicando que el dispositivo ya estaba dañado cuando le fue entregado. La mujer aseguró que no pagaría por algo que no había roto.
Ser honesto le jugó una mala pasada a una taxista. Una joven encontró un celular en su auto, pero al entregárselo a su dueño, este le reclamó que estaba en pésimas condiciones y requería que se lo paguen. El video no tardó en volverse viral en redes sociales.
Los taxistas son los trabajadores que suelen contar un gran número de historias, como sucedió con una mujer que trabajaba transportando a sus pasajeros. El clip, compartido en la cuenta de TikTok @fidelculebro, se logró visualizar cómo el chofer fue abordado por el dueño del celular.
El dueño del celular le reclamaba que el aparato estaba con la pantalla rota
Uno de ellos era un hombre vestido con un buzo que tenía un aparato móvil en la mano. A su costado estaba la taxista que decidió devolver el celular que una pasajera encontró en la parte trasera del vehículo.
No obstante, el propietario le reclamaba que el aparato estaba con la pantalla rota. En tanto, la joven le explicaba que así se lo habían entregado a ella. “Así me dieron el teléfono. La muchacha que lo encontró en la parte trasera tirado. Yo no voy a pagar por algo que me lo dio otra persona”, manifestó la taxista.
Como sucede en todos los videos de TikTok, los usuarios no tardaron en dejar sus reacciones y comentaron situaciones similares. “Fuiste víctima de una estafa”, “Una vez encontré una billetera tirada, la devolví intacta. Cuando el dueño la vino a buscar, me trató de ladrón. Paso seguido, documentos, llaves, teléfonos y billeteras que encuentro, los lanzo a la alcantarilla”, “Yo no lo toco. Una vez casi me pegan porque en su billetera no tenía dinero. Me insultaron y casi me llevan a la comisaría”.