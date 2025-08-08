HOYSuscripcion LR Focus

Influencer Lizeth Atoccsa tras recibir apoyo por críticas por la compra de un departamento: "La vida me está recompensando"

La estudiante universitaria publicó una historia en Instagram para explicar cómo se ha sentido en los últimos días después de comprar un departamento en medio de la ola de críticas por esta adquisición

Lizeth Atoccsa es una influencer peruana y estudiante universitaria que vive en Lima.
Lizeth Atoccsa continúa vive uno de los mejores momentos tras comprar su primer departamento a los 22 años. A pesar de las críticas en redes sociales, la influencer subió una historia contando la ola de emociones que ha sentido en los últimos días luego de revelar su adquisición.

"En todos esos momentos estaba feliz, luego me ponía triste, luego feliz y luego triste y así", expresó Lizeth en su cuenta de Instagram. Además, la creadora de contenido peruana agradeció los comentarios de apoyo de sus seguidores y usuarios en general, quienes rechazan los cuestionamientos por comprar un departamento.

Lizeth Atoccsa agradece el apoyo de sus seguidores tras comprar un departamento

A través de una historia en Instagram, la influencer peruana expuso su gratitud por todos los mensajes de su comunidad, quienes resaltan la compra de su primer departamento. "Estoy demasiado agradecida. A veces digo que, en el pasado, he sufrido tanto siendo adolescente, con todas las cosas que me han pasado, independientemente de que en algún momento la vida me está recompensando", comentó Lizeth.

De esta manera, la estudiante universitaria de 22 años deja de lado las críticas por adquirir una vivienda. Tras la compra, un grupo de internautas en redes sociales cuestionó su decisión debido a que la influencer forma parte del programa Beca 18.

¿Cuál será la nueva compra de Lizeth Atoccsa?

Los seguidores de la joven peruana comentaron en sus publicaciones que su próxima compra debería ser una camioneta. Estos mensajes buscan responder los cuestionamientos luego del anuncio de su primer departamento. Así, Lizeth subió una historia bromeando sobre la posibilidad, aunque principalmente siguió reconociendo el apoyo de su comunidad.

