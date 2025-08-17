HOYSuscripcion LR Focus

Alarma de Sismate comienza a sonar durante el primer vals de recién casados y en redes bromean: “Fue un baile con movimiento”

Al parecer, los recién casados no recordaron el Simulacro Nacional Multipeligro que se realizaría, lo que generó que sonara la alarma de sismos.

La joven pareja fue interrumpida por la señal de alerta del Sismate durante Simulacro de Sismo.
La joven pareja fue interrumpida por la señal de alerta del Sismate durante Simulacro de Sismo.

El último viernes 15 de agosto se realizó el Simulacro Nacional Multipeligro organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Millones de peruanos participaron de la actividad, sin embargo, la alarma del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE) sorprendió a más de uno al empezar a sonar, como a una pareja de recién casados cuando bailaba su primer vals. El video sacó más de una sonrisa a los usuarios en las redes sociales.

La joven que llevaba un vestido blanco y su pareja un traje lucían muy emocionados bailando en medio de la casa, pero a los segundos comenzó a sonar la alarma para que los peruanos participaran del simulacro.

PUEDES VER: Simulacro Nacional Multipeligro 2025: ¿cómo me puedo preparar ante un desastre natural?

lr.pe

El romántico momento fue interrumpido por alerta del Sismate

La escena, que rápidamente se hizo viral en TikTok, mostró que el momento romántico fue interrumpido por el sonido estridente de las alertas enviadas a todos los celulares. Los novios y los invitados tomaron el hecho con humor, mientras en las redes los comentarios no se hicieron esperar.

“Fue un baile con movimiento”, escribió un usuario, mientras que otros cibernautas colocaron emojis de sonrisas ante la situación. Aunque la situación generó risas, también sirvió para recordar la importancia del simulacro. El objetivo de Sismate es que la población reconozca la señal de emergencia y actúe de manera rápida y organizada en caso de un desastre real, algo que, en esta ocasión, coincidió con una celebración muy especial.

Las imágenes compartidas en TikTok sacaron miles de sonrisas a los usuarios. Foto: composición LR/ TikTok / @xikitaleonelacuba

Las imágenes compartidas en TikTok sacaron miles de sonrisas a los usuarios.

