¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Niña en el Cusco se emociona al ver que el regalan un vestido de princesa: “Mamá, mira, me queda”

La pequeña que lucía una vestimenta tradicional de la sierra del Perú se emocionó al recibir un vestido de las princesas Disney. Tierno video fue publicado en TikTok.

Los usuarios en TikTok quedaron maravillados con la ropa tradicional de la sierra del Perú que tenía la niña.
Foto: composición LR/ TikTok / @clipdevidasinfiltros

Recibir un regalo para un niño, es uno de los momentos más maravillosos y así lo demostró una pequeña en el Cusco, cuando vio que le habían obsequiado un vestido de princesa. El momento fue captado en TikTok y emocionó a casi medio millón de usuarios de la red social china.

En el clip clipdevidasinfiltros, se logró apreciar la reacción de una nena de aproximadamente 8 años, quien lucía una vestimenta originaria del Cusco, pero al ver lo que le obsequiaron, no podía creer lo que tenía en sus manos.

PUEDES VER: Joven del Reino Unido que fue rescatada debajo de puente en Cusco es vista nuevamente en el lugar ayudando a adulto mayor

lr.pe

¡Mami, mira, me queda!, señaló la niña cuzqueña

Al parecer, el vestido de princesa de color celeste era una donación de prendas de vestir para familias que viven en las zonas altoandinas del Perú. Al notar, el vestido clásico de las princesas de Disney, la menor se emocionó y solo atinó a decir “¡Mira, mami, me queda!”.

La pequeña, incluso, se colocó el vestido encima de su traje originario y recibió otras prendas, con lo que quedó muy agradecida. Las tiernas imágenes fueron compartidas en la popular red social y generó un gran número de mensajes.

Los usuarios en TikTok quedaron maravillados con la ropa tradicional de la sierra del Perú que tenía la niña. Foto: composición LR/ TikTok / @clipdevidasinfiltros

Los usuarios en TikTok quedaron maravillados con la ropa tradicional de la sierra del Perú que tenía la niña. Foto: composición LR/ TikTok / @clipdevidasinfiltros

PUEDES VER: Alumno es discriminado por su forma de vestir y sus compañeros defienden sus derechos: profesor fue denunciado

lr.pe

Usuarios en TikTok felicitaron la noble acción al donar el vestido de princesa

“El gorrito y la pollera son hermosos de esa princesa”, “El atuendo que tiene la niña es lo más lindo que he visto”, “Es una muñequita”, “Esa niña siempre te recordará por el buen gesto de alegrarle el alma”, “Está es mi señal para que cuando vaya a Perú le dé todo lo que tengo guardado a los niños de mi amada sierra”, escribieron los usuarios en TikTok.

