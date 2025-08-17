Captan a joven colocándose pestañas postizas en el bus y usuarios bromean: “Impuntual, pero preciosa”

La mujer pacientemente se pegaba las pestañas, lo que generó que muchas damas en TikTok aprecien su habilidad a pesar de estar en un bus. | Foto: composición LR/ TikTok / @yososyciproshow

A menudo, los ciudadanos salen de sus viviendas con el tiempo limitado para dirigirse a su trabajo o a realizar sus actividades personales. Incluso, aprovechan las extensas horas que pasan en los buses de transporte público para arreglar su apariencia, como una joven a la que se le captó colocándose unas pestañas postizas en pleno autobús. El video generó una ola de comentarios en las redes sociales.

En las imágenes de @yososyciproshow, se observó cómo la muchacha luchaba por colocarse bien las pestañas pese al constante movimiento del vehículo, que dificultaba su tarea. Con mucha paciencia, intentaba acomodarlas frente a un pequeño espejo de mano, sin importarle la mirada de los demás pasajeros.

El video, compartido en TikTok, no pasó desapercibido y no tardó en volverse viral. Incluso, generó todo tipo de reacciones, donde los usuarios resaltaron la habilidad de la joven para aprovechar el tiempo en el bus para ponerse bella.

Como era de esperarse, los usuarios dejaron sus hilarantes comentarios en la popular red social. ““Impuntual, pero preciosa”, “Yo nunca aprenderé a maquillarme en los camiones o carros, la admiro”, “Respeto los gustos de cada quien, pero nada como lo natural. Somos hermosas por naturaleza, no necesitamos de nada postizo para vernos lindas”.