Los programas de streamer se han convertido en los favoritos de los usuarios de las diferentes redes sociales. En esta oportunidad, un joven tiktoker se volvió viral al proponerle a una adulta mayor que baile a cambio de 100 soles.

Mediante el clip @yayoaventuras, el joven creador de contenidos invitó a la adulta mayor a bailar. Si aceptaba le entregaría 100 soles producto de las donaciones de sus seguidores.

Usuarios en TikTok pidieron que bailen 'Mi chica ra'

Más de un seguidor le pidió al tiktoker que hiciera bailar a la señora con el carrito de compras el tema ‘Mi chica ra’. La mujer de avanzada edad se paró y comenzó a bailar el tema en el centro del pasillo del bus.

Los usuarios del popular tiktoker continuaban enviando sus comentarios y donaciones en vivo, con lo que lograron juntar el dinero para pagarle a la participante. Lo que más llamó la atención fue la respuesta de la dama: “No me vayas a engañar”.

Las imágenes de TikTok sacaron miles de sonrisas a los usuarios en las redes sociales. Foto: composición LR/ TikTok / @yayoaventuras

Promesa cumplida: tiktoker le pagó a la adulta mayor los 100 soles

De inmediato, le pidió su número de celular para entregarle el dinero que lograron juntar para pagarle. “Dame tu número de moradito para darle la plata”, le dijo el creador de contenido. Los usuarios en la popular red social no tardaron en dejar sus divertidos comentarios:

“Mi mayor miedo es que suba a esta combi y digan que baile o la bajamos”, “Esto se está saliendo de control”, “El gran show con Yayo”, “Ya uno no puede subir a la combi tranquila porque la hacen bailar”, “Antes tenía miedo a los choros, ahora tengo miedo subir a estas combis y que me hagan bailar o me bajen”.