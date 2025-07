Timbre de bus se malogra y chofer pone curioso mensaje a pasajeros: "No sé si ofenderme o reírme"

En TikTok acaba de viralizarse un divertido video grabado en Perú que ha provocado la risa de miles de cibernautas. La autora del viral, quien viajaba en una unidad de transporte público, mostró el peculiar mensaje que el chofer compartió con los pasajeros para informar que el timbre de su vehículo para anunciar paradas no funcionaba. ¿Qué decía?

Las imágenes fueron compartidas en TikTok el último 23 de julio de 2025 por la usuaria Jhohenith Melendez (@jhohenith_melendez). Hasta el momento, la grabación acumula más de 185.600 reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha logrado superar los 2700 "likes" y 1730 compartidos, cifras que siguen en aumento.

¿Qué sucedió en el video?

En Perú, la mayoría de buses de transporte público cuentan con un cobrador, al que solemos pagarle el pasaje e informarle el paradero donde vamos a bajar. No obstante, algunas unidades tienen solo un 'chofer-cobrador", es decir, solo una persona se encarga de manejar y cobrar la tarifa a los pasajeros que suben al vehículo.

Para evitar que las personas tengan que gritar el paradero en que bajarán, muchas unidades han instalado timbres en la puerta trasera que, al ser presionados por el pasajero, le avisan al chofer que se detenga y abra las puertas. Este timbre se ha vuelto una herramienta bastante útil, sobre todo cuando no hay un cobrador y el bus está lleno.

Como podrás apreciar en las imágenes, una pasajera subió a un bus de transporte público, sin imaginar que el timbre se había malogrado. Por suerte, el chofer de la unidad había encontrado la solución para este problema. Instalar un cartel en la puerta trasera, con un mensaje burlón y subido de tono: "El timbre no funciona. Grite como anoche".

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El mensaje del conductor llamó la atención de la pasajera, quien no dudó en grabarlo y subirlo a TikTok, donde hizo reír a miles de cibernautas. "Me alegra mucho que hayan disfrutado el video. Si logré sacarles una sonrisa, especialmente en un mal momento, entonces ya valió la pena compartirlo", escribió la autora de la grabación en su publicación.

Por su parte, los usuarios que vieron el video, no dudaron en dejar sus comentarios. Muchos expresaron su risa a través de emojis, mientras que otros se animaron a dejar ocurrentes mensajes como "No sé si ofenderme o reírme", "Ya nos descubrieron", "Me dijo mis verdades en la cara", "Imagina vivir en Suiza y no vivir esta experiencia en el bus" o "Lo tomaré, pero me ofende muchísimo".