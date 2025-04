TikTok es la aplicación más popular del momento, donde los usuarios pueden interactuar y ganar dinero a través de sus videos y donaciones en sus transmisiones en vivo. Ahora, un chofer peruano, conocido como @yayopio ha dado un paso más allá al retar a sus seguidores en redes sociales. Durante su live en TikTok, pidió que le regalaran un “león”, uno de los obsequios más caros de la plataforma china, cuyo precio ronda los S/2.000. Como recompensa, prometió que bajaría a todos sus pasajeros de su bus.

Sin embargo, el cobrador nunca pensó que realmente recibiría este premio en TikTok, por lo que no le quedó más opción que cumplir su promesa y bajar a sus pasajeros. Lo que más llamó la atención de los usuarios es que dicha donación provino del reconocido comediante y conductor de Hablando Huevada, Jorge Luna.

"Ya bajen, bajen, bajen, por favor. No voy ya. Miren gente, devolviendo el pasaje. Se nos malogró el carro (...) Mira lo que has hecho Jorge Luna, has creado un monstruo Jorge Luna", mencionó el chofer.

Jorge Luna revela que donó un "león" en el live de TikTok de un chofer peruano

En su último show de Hablando Huevadas, Jorge Luna compartió con su compañero que descubrió una cuenta de TikTok que trasmite en vivo mientras realiza su trabajo como chofer de bus. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue saber que, en la descripción de su live, había puesto que, si alguien le donaba un 'león', bajaría a todos sus pasajeros, por lo que no dudó en hacerlo.

"Tú has visto estos lives de TikTok donde algunos corren y otros bailan. (Bueno) hay un 'tipo' que maneja un micro que tiene conectado el audio de los chats al bus. Este transmite en vivo mientras trabaja y tiene conectado el audio de los comentarios y ese chofer es un chongo (...) Durante su transmisión tiene una descripción que dice: 'Mandas un león y los bajo a todos' y ¿tú crees que no tengo para un leoncito? Yo te puedo asegurar que tú también lo hubieses hecho (donar el regalo de león)", comentó Jorge Luna.