El consumo de panetón en Perú va más allá de lo gastronómico: es una tradición profundamente arraigada sobre todo en Navidad. Aprovechando esta pasión, los youtubers peruanos Ariana, Ely y David, del canal 'Ariana Bolo Arce', decidieron explorar la exclusividad del mercado navideño. Su misión era sencilla: encontrar los panetones más caros de un supermercado local y descubrir si realmente valían su elevado precio.

En su recorrido, encontraron dos opciones de alta gama: el ‘Pandoro il Magnifico’ de 1 kg a 149 soles (39,96 dólares) y el ‘Panetotone Perla’ de 850 g por 179 soles (48 dólares) . Gastaron un total de 328 soles, lo que generó gran expectativa sobre si estos productos premium cumplirían con sus altas expectativas. La respuesta de los creadores de contenido fue contundente y variada. ¿Vale la pena comprar panetones caros en Perú?

Youtubers gastan más de 300 soles en panetones caros de supermercado

Los youtubers comenzaron probando el ‘Pandoro il Magnifico’ que costó 149 soles (39,96 dólares), un panetón italiano que incluye un sobre de azúcar impalpable para decorar antes de consumir. La textura suave y el sabor, que no requiere de pasas ni frutas confitadas, conquistaron a los tres. Ariana comentó: “En época navideña sí lo compraría”, mientras que el equipo le otorgó un sólido 10/10, recomendándolo como una compra especial para las fiestas.

En contraste, el ‘Panetotone Perla’ que costó 179 soles (48 dólares) no logró el mismo nivel de entusiasmo. Aunque su textura ligera fue destacada, el grupo coincidió en que el sabor y el precio no justificaban la inversión. Ely señaló: "El paneton esta bueno, la textura es suave, pero no lo compraría por su precio", mientras que Ariana mencionó que, pese a ser suave, no destacaba. Finalmente, recibió un modesto 6/10, quedando relegado frente al Pandoro.Los youtubers concluyeron que, aunque el mercado ofrece opciones exclusivas, es necesario pensar detenidamente antes de gastar tanto dinero en un solo producto.

¿Cuál es el país de América Latina que come más panetón en el mundo?

Perú ostenta el título del mayor consumidor de panetón en América Latina y el mundo, con un promedio de 1,1 kg por persona al año, superando incluso a Italia, cuna de este postre, que registra 0,8 kg per cápita. Según estadísticas, el país consume unas 34.000 toneladas anuales, reflejando no solo un gusto particular, sino una adaptación cultural que ha hecho del panetón un símbolo de las celebraciones navideñas. La popularidad del panetón en Perú radica en su accesibilidad y variedad. Desde versiones económicas hasta propuestas premium, el mercado satisface las necesidades de diferentes públicos, lo que explica su masiva aceptación.

¿Cuáles son los 5 panetones más baratos en Perú?

Para quienes prefieren disfrutar del panetón sin gastar una fortuna, el mercado peruano ofrece alternativas económicas que no sacrifican sabor ni tradición. Estas son las opciones más asequibles en 2023:

Máxima 800 g: S/ 9,90 en supermercados Metro. Bell’s 800 g: S/ 10,59 en Plaza Vea. D’Onofrio clásico 900 g: S/ 15,00 en supermercados locales. Winter’s tradicional 800 g: S/ 12,50 en tiendas de barrio. Todino 900 g: S/ 14,99 en cadenas como Tottus.

Estas opciones permiten a las familias disfrutar de este clásico navideño sin afectar significativamente su presupuesto.

¿Cuáles son los 5 países que comen más panetón en el mundo?

A nivel global, el panetón ha conquistado diversas culturas. Estos son los cinco países que lideran el consumo de este tradicional postre:

Perú: 34.000 toneladas anuales, destacando como líder indiscutible. Italia: 29.000 toneladas al año, reflejando su origen. Brasil: Creciente demanda gracias a su variado mercado. Estados Unidos: Popular entre la comunidad ítaloamericana. Chile: Un consumo significativo en América Latina.

Este ranking evidencia cómo el panetón ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un postre emblemático más allá de su origen italiano.