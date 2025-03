Heladero vende en el mar con una tabla de surf y usuarios bromean: “Siempre cerca de ti”

Los heladeros aparecen en el momento preciso. Y eso acaba de ser comprobado en un video publicado en TikTok. En el clip, se puede apreciar a un vendedor de helados ofreciendo sus productos a un grupo de visitantes en Lima. Lo curioso es que el hombre llega al lugar montado en una tabla de surf, desafiando las olas para llevar los famosos helados a los turistas que disfrutan de un paseo en lancha. El clip es viral.

Peruano vende en el mar con una tabla de surf

En las imágenes, captadas por un visitante, se observa al heladero en medio del mar, equilibrándose sobre una tabla de surf con una gran caja de helados a cuestas. Su objetivo es claro: acercarse a las lanchas para vender sus productos sin importar la distancia ni las condiciones del agua. Los pasajeros, sorprendidos por la escena, comienzan a grabar y a comentar lo increíble que les parece el esfuerzo del trabajador.

El video también registra el momento en que varias personas le piden al heladero que se acerque más para poder comprarle helados. A pesar de la dificultad de moverse en el agua, el vendedor logra mantener el equilibrio y cumplir con su labor. Vestido con el uniforme de una conocida marca de helados en Perú, este trabajador captó la admiración de miles en redes sociales, donde los heladeros de esta empresa son constantemente elogiados por llegar a lugares de difícil acceso.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales?

Las reacciones en TikTok no tardaron en aparecer, y muchos usuarios destacaron la dedicación del vendedor. “No mentían cuando decían ‘más cerca de ti’”, comentó un usuario, haciendo referencia al famoso eslogan de la marca. Otro internauta escribió: “No lo puedo creer, D’Onofrio hasta en el medio del mar”.

La creatividad y determinación del heladero no pasaron desapercibidas. Además, varios usuarios resaltaron la perseverancia y esfuerzo de los heladeros en Perú. “Espero reconozcan a estos heladeros porque cumplen con el ‘siempre cerca de ti’”, comentó un internauta. Otro usuario bromeó: “Los peruanos no nos morimos de hambre”. Sin duda, este heladero ha demostrado que no hay límites cuando se trata de acercar un buen helado a los clientes, incluso si eso significa remar en el océano sobre una tabla de surf.