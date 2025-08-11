HOYSuscripcion LR Focus

Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Joven estadounidense se volvió viral en TikTok por viajar a Latinoamérica para ir al dentista: le salió más barato que en EE.UU.

La joven mostró en TikTok la reveladora cifra de un procedimiento dental en Estados Unidos comparada a lo que pagó en Tijuana, México y encontró una diferencia abismal tras descubrir prácticas innecesarias.

Estadounidense dice en TikTok que es más barato ir al dentista en México que en Estados Unidos.
Foto: Composición LR/TikTok/Plan Seguro

En Estados Unidos, los costos médicos son conocidos por ser de los más altos del mundo, y la atención odontológica no es la excepción. Esto fue lo que llevó a una joven estadounidense a cruzar la frontera hacia México para atenderse con un dentista, logrando un ahorro significativo y generando debate en redes sociales.

La usuaria de TikTok @handerplants compartió su experiencia en un video que rápidamente acumuló miles de visualizaciones. En el clip relató que, mientras que en su país le cotizaron un procedimiento por US$4.500, en una clínica dental de Tijuana recibió un presupuesto mucho menor, con una diferencia de alrededor de US$3.000.

El ahorro inesperado de la estadounidense en Tijuana

Antes de viajar, la joven comparó precios entre odontólogos estadounidenses y mexicanos, encontrando que la diferencia era abismal. Mientras su dentista local le proponía un tratamiento costoso, un profesional en Tijuana le ofreció el mismo procedimiento por apenas US$800. Decidida, emprendió el viaje hasta la ciudad fronteriza para aprovechar el menor costo.

Sin embargo, al llegar y ser evaluada por los especialistas mexicanos, se llevó una sorpresa mayor. Los dentistas revisaron su diagnóstico y concluyeron que varios de los procedimientos recomendados en Estados Unidos eran innecesarios. Finalmente, solo se le realizó una intervención sencilla, por la que pagó únicamente US$250, muy lejos de la cifra inicial.

Turismo médico: diferencias de costos entre Estados Unidos y México

El caso de esta joven no es aislado y refleja una realidad que afecta a muchos pacientes estadounidenses. Según un informe reciente del sitio especializado Care Credit, el costo promedio de una evaluación básica con limpieza dental en Estados Unidos puede alcanzar los US$300, mientras que en México el mismo servicio ronda los US$200.

Estos precios han impulsado a numerosos ciudadanos a buscar atención médica y odontológica al sur de la frontera, un fenómeno conocido como turismo médico. Si bien el ahorro es considerable, los expertos recomiendan que cada paciente evalúe cuidadosamente sus opciones y confirme la calidad de los servicios para garantizar su salud.

