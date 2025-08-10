HOYSuscripcion LR Focus

Sereno en Maynas hace broma a reportero por uso de arma de fuego: “Tiene municiones naturales”

El curioso reportero le preguntó al sereno por el arma de fuego que tenía en su chaleco, sin embargo, al mostrarla hizo reír a miles en las redes sociales.

El sereno mostró su arma al periodista con el que hizo reír a miles en las redes sociales.
Foto: composición LR/ TikTok / @selvaticodeapie

A menudo, las municipalidades en todo el Perú cuentan con el servicio de serenazgo, los agentes encargados de vigilar la seguridad y el orden en cada distrito. Sin embargo, un sereno hizo reír a miles en las redes sociales tras ser interrogado por un reportero sobre el uso de su ‘arma de fuego’.

El periodista abordó al agente de seguridad y se quedó sorprendido al verlo usar un revolver, puesto que los serenos no tienen permiso para este tipo de artículos. “Vamos a acercarnos para ver si tiene licencia porque sabemos que los serenos tienen prohibido el uso de armas”, señalaba el hombre de prensa.

PUEDES VER: Crece venta ilegal de armas de fuego por internet: pistolas, carabinas y granadas son las más adquiridas

lr.pe

Sereno tenía un chaleco de seguridad con un arma

Al consultarle la razón por la que tenía una pistola en su chaleco de seguridad, el agente del serenazgo manifestó que se trataba de un arma personal. A su turno, el periodista nuevamente insistió: “¿Tiene toda la documentación en regla?”.

El hombre aseguró que tenía todo en orden y que incluso usaba municiones naturales. Además, manifestó que ya la había usado durante tres intervenciones. “Me ven así con el arma y las cosas cambian”, señaló el sereno.

La pistola consistía en una honda confeccionada en madera con forma de pistola y las balas eran piedras pequeñas. Foto: composición LR/ TikTok / @selvaticodeapie

La pistola consistía en una honda confeccionada en madera con forma de pistola y las balas eran piedras pequeñas. Foto: composición LR/ TikTok / @selvaticodeapie

PUEDES VER: Detienen a dos escolares con un arma de fuego en SJL: PNP los atrapó tras intensa persecución

lr.pe

Al sacar el arma, se trataba de una honda hecha en madera con forma de pistola

En otro momento, el periodista le pidió al hombre que mostrara el modelo y la marca del arma. Al sacarla del chaleco, el entrevistador se quedó boquiabierto, puesto que se trataba de un arma hechiza.  

La pistola no era nada más y nada menos que una honda con forma de arma de fuego tallado en madera. Tras mostrar el novedoso modelo, el sereno y el periodista comenzaron a reír.  

Las balas se trataban de pequeñas piedras que tenía guardadas en una cartuchera de cuero alojada a la altura de la cintura. “Esto son para actuar en caso de emergencias”, señaló el agente de seguridad.

¿Qué es un arma hechiza?

"Arma hechiza" se refiere a un arma de fuego fabricada de manera artesanal, a menudo de forma improvisada y no siguiendo los estándares de fabricación convencionales. 

