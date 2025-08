La influencer y estudiante universitaria Lizeth Atoccsa compartió emocionada los primeros momentos de su nueva vida independiente tras comprarse su primer departamento a los 22 años. La beneficiaria de Beca 18, que actualmente cursa el último ciclo de Ingeniería Industrial, se pronunció en redes tras recibir duras críticas por adquirir una vivienda propia.

"Cuando anuncié que me compré mi primer departamento, no sabía en lo que me estaba metiendo", confesó Lizeth Atoccsa en un video publicado en sus redes sociales, en el que mostró parte del interior de su nuevo hogar y contó que, al principio, dormía en un colchón inflable mientras adquiría. A pesar de las críticas, la joven se mostró orgullosa del esfuerzo invertido y dejó claro que no se detendrá.

Lizeth Atoccsa abre las puertas de su nuevo hogar y sorprende a sus seguidores

A través de un emotivo, Lizeth Atoccsa enseñó los espacios como su habitación, baño, cocina y hasta compartió el tierno momento en el que su madre y hermano la visitaron por primera vez. “Nada se compara con ver a la persona que te dio todo, pararse frente a lo que estás construyendo con tanto esfuerzo”, escribió en su publicación, acompañada de la frase: “Ya tengo camita, luego les cuento más”.

La joven influencer contó además cómo ha sido la experiencia de vivir sola, incluyendo detalles cotidianos como tener que bañarse con agua fría: “Todavía no tengo agua caliente. El agua fría de acá no es tan helada como en mi casa, así que pude bañarme tranquila”, dijo. También reflexionó sobre todo lo que ha aprendido durante este proceso: “He investigado, preguntado y leído muchísimo. Siento que hasta las personas que les pregunté se hartaron de mí, pero esa era la idea. Si no, ¿cómo iba a aprender?”.

Usuarios en redes defienden a Lizeth Atoccsa tras recibir duras críticas

El logro de Lizeth Atoccsa fue celebrado por muchos, pero también generó controversia en redes sociales. Algunos cuestionaron que haya podido comprarse un departamento mientras aún figura como beneficiaria de Beca 18, insinuando que debería renunciar al beneficio por tener ahora más recursos económicos. Sin embargo, sus seguidores la defendieron.

“Que soporten la envidia de los infelices. Lizeth es un ejemplo para la juventud que desea superarse” y “Es admirable que haya aprovechado las oportunidades y que ahora logre sus sueños con trabajo y esfuerzo”, fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió.