Tendencias

Joven peruano sorprende a muchacha con serenata y es viral: “Perdóname, pe”

Acompañado de amigos, el muchacho le pidió perdón a la chica y le propuso una reconciliación. Clip de TikTok generó divertidos comentarios.

"El romanticismo revivió", bromearon usuarios en TikTok.
"El romanticismo revivió", bromearon usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok

Un peruano sorprendió por llevar una peculiar serenata a una muchacha. El protagonista llegó hasta la vivienda de la joven acompañado de amigos para dedicarle algunas emotivas palabras. Sin embargo, sus espontáneas expresiones se viralizaron rápidamente en la plataforma de TikTok, donde usuarios reaccionaron con humor.

Joven lleva serenata a muchacha y es viral en TikTok

De acuerdo al clip viral, en la cuenta @franchejm de TikTok, el muchacho llegó hasta un edificio con un ramo de flores y un parlante. Apoyado por sus amigos, comenzó a dedicar una romántica canción y con un micrófono se dirigió a la joven que estaba en el quinto piso. "Te amo, perdóname pe, si quieres volvemos, estoy dispuesto ah, te lo juro, podemos volver, me avisas, al interno me escribes. Te amo", indicó a viva voz.

PUEDES VER: Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

lr.pe

El video alcanzó más de 500.00 visualizaciones y divertidas reacciones. Así mismo, usuarios resaltaron que las serenatas románticas son cada vez menos comunes, especialmente en jóvenes.

Usuarios de TikTok bromean sobre serenata viral

Como era de esperarse, usuarios no tardaron en compartir divertidos comentarios. "¿Volvieron? Me encanta el chisme", "El romanticismo revivió", "El rey de los migajeros", "Me hacen eso y exploto de la risa", "Ese amigo con el parlante vale todo", "Y una perdonando de a gratis", indicaron cibernautas en redes.

PUEDES VER: Hombre rompe en llanto porque su 'novia' creada con IA perdió la memoria: le pidió matrimonio, pese a tener esposa

lr.pe

Tras la viralización del video, la autora del clip viral en TikTok contó que la serenata no tuvo resultados debido a que la muchacha rechazó el agasajo. "Le echó agua", reveló en redes sociales.

Lo más visto
Lo último
Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tendencias

Estados Unidos

Política

