Mototaxista peruano es captado llevando a su loro de copiloto: "Mejor eso que dejarlo solo en casa"

Un joven en Perú vivió una curiosa sorpresa al subir a una mototaxi. Resulta que el conductor no iba solo, ya que estaba acompañado de un inesperado copiloto. No era otra persona, sino un travieso loro que lo acompaña diariamente en su trabajo. El pasajero no dudó en grabar la escena y el video no tardó en volverse viral en TikTok.

Las imágenes fueron subidas a TikTok por el usuario "Jorge Evans" (@jorgeevans20) el 01 de agosto de 2025. Hasta el momento, este video ha logrado superar los 146.400 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha acumulado más de 5400 "likes", 3400 compartidos y cientos de comentarios, cifras que están incrementándose.

¿Qué sucedió en el video?

Aunque muchos creen que los loros son animales independientes, lo cierto es que disfrutan de la compañía, especialmente la de su humano favorito. Hoy en día, muchos pericos domésticos tienden a entristecerse cuando se quedan solos, ya sea porque su dueño salió a trabajar o porque nadie los saca de su jaula para jugar.

Al parecer, el mototaxista sabe que su loro se deprime cuando se queda solo, por lo que tuvo una genial idea: construyó una pequeña jaula y la instaló al lado derecho de su vehículo. Aunque el espacio es reducido, resulta perfecto para que el ave viaje y disfrute de un sabroso choclo, el cual comienza a comer cuando tiene hambre.

Como podrás apreciar en las imágenes, el autor del video se llevó una gran sorpresa al subir a la mototaxi y descubrir que el chofer tenía un loro como copiloto. Sin dudarlo, sacó su celular y comenzó a grabar la escena que luego subió a TikTok. El clip no tardó en volverse tendencia, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video provocó diversos comentarios entre los usuarios de TikTok. Aunque hubo algunos que criticaron al mototaxista, afirmando que la jaula era demasiado pequeña, la gran mayoría no dudaba en felicitarlo. Esto debido a que el hombre prefiere llevar a su querida mascota al trabajo, en lugar de dejarlo solo en su casa durante varias horas.

"Mejor eso que dejarlo solo en casa", "La esposa le mando con el lorito para que le cuento todo lo que hace", "El loro: Corre que vienen los de la ATU", "Aunque el espacio es pequeño, por sus plumas, el loro se ve bien cuidado", "Es un padre responsable que cuida a sus hijos", "Todo bien, pero agrándale un poco la jaula". Estos son algunos de los comentarios del video.