¡Los animales vuelven a hacer de las suyas! Un perrito protagonizó un divertido incidente al sur de Bogotá, Colombia, después de robarle un kilo de carne a una señora que salía de una tienda. Al no ser la primera vez que Firulais, nombre con el que este perrito callejero es conocido por la zona, realizó esta travesura, muchos vecinos lo han apodado como ‘el roba carne’.

La hazaña de este can fue captada en video, gracias a unos jóvenes que empezaron a grabar debido a que se dieron cuenta de que el famoso animal estaba rondando las calles buscando qué 'robar'. En la publicación se puede ver como el perro decide seguir a una mujer que apenas salía de la carnicería, y la 'elige' como su nueva víctima.

Perrito 'roba carne' se vuelve viral

El video comienza con unos chicos apareciendo frente a cámaras para anunciar que 'Firulais' está cerca. "Miren muchachos, ¡Es el 'roba carne'!", afirma uno de los niños emocionado, mientras otro está tras de cámaras. Entre risas, ambos observan como el perro identifica a su próxima víctima y empieza a seguirla sigilosamente para poder arrebatarle el producto que acaba de comprar.

Una vez el animal logra su cometido, la mujer da un grito de sorpresa y el can sale corriendo de la escena ante la mirada atónita de la víctima. Mientras tanto, los jóvenes que grababan la escena del 'delito' no pudieron ocultar sus carcajadas después de ver a 'Firulais' lograr una victoria más y huir con el botín.

¿Cómo reaccionaron los usuarios a Firulais 'el roba carne'?

El video se hizo viral en redes sociales y aunque es bastante común en el barrio colombiano, los comentarios no se hicieron esperar. Mientras que a algunos les daba risa la situación y había otros que sentían pena por la mujer. Sin embargo, la mayoría estaba de acuerdo con que 'Firulais', por la rapidez y naturalidad con la que cometió el 'delito', parecía como si fuese "entrenado".

Para todos fue un robo sin 'víctimas', ya que no hubo heridos y porque 'Firulais' pudo escapar completamente a salvo; ya que, no pudieron alcanzarlo. “Por fortuna, nadie resultó herido, salvo el bolsillo de la señora”, indicó uno de los comentarios, mientras que otro señala de manera irónica que el can es completamente inocente: “Yo no vi nada. Creo y afirmo que 'Firulais' es inocente”.