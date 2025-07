El pasado 27 de julio, el medio BBC News Mundo difundió el testimonio de Jorge Cotiño, ciudadano de As Neves, Galicia, quien afirmó haber estado al borde de la muerte debido al consumo excesivo de alcohol. Según declaró, su salud se deterioró gravemente hasta fue internado en un hospital, donde los médicos le diagnosticaron un daño hepático severo. "Tenía el hígado reventado y pesaba 32 kilos, cuando mido 1.83 metros", relató.

Ante ese escenario, Cotiño reconoció que una de sus primeras reflexiones fue sobre la posibilidad real de fallecer. "Cuando vas en el ataúd, lo primero que piensas es que podrías realmente estar muerto, en que yo, en tres meses, podría haber estado así", sostuvo.

Hombre que superó a la muerte se sumó a ritual insólito en señal de agradecimiento

En 2023, Jorge Cotiño hizo una promesa mientras se encontraba al borde de la muerte en el hospital: participar en la romería de Santa Marta de Ribarteme si lograba recuperarse. Esta ceremonia religiosa se celebra cada 29 de julio en As Neves, provincia de Pontevedra y es considerada una de las más singulares de Galicia, España.

Durante la procesión, personas que han enfrentado situaciones de salud extremas son trasladas en ataúdes como acto simbólico de agradecimiento. Quienes participan reciben el nombre de 'ofrecidos' y acuden en cumplimiento de una promesa a Santa Marta de Betania. Según la tradición bíblica, esta figura fue hermana de Lázaro e intercedió ante Jesucristo para que resucitara a su hermano.

Actualmente, Jorge Cotiño se encarga de la organización de esta celebración, la cual tiene origen medieval y cuenta con registros desde al menos el año 1700. La romería solo fue suspendida en tres oportunidades recientes, debido a la pandemia.

Por su parte, el alcalde de As Neves, José Manuel Alfonso, destacó la importancia del evento al señalar que "es una de las peregrinaciones más importante de Galicia", en declaraciones al medio británico. Finalmente, Cotiño señaló que, desde su participación en la romería, no ha vuelto a consumir alcohol. "No sé si fueron los médicos o fue ella (la santa), pero desde que participé no he vuelto a probar el alcohol", puntualizó.