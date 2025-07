Joven se lleva sorpresa al comprar globos de cumpleaños que resultaron ser cartón: "No leí esa parte"

Una joven usuaria de TikTok se llevó una insólita sorpresa tras comprar un set de 'globos' para un cumpleaños. En realidad, eran figuras decorativas de cartón y generaron todo tipo de reacciones en la red social. De acuerdo a la autora del clip viral, no prestó atención a los detalles del empaque.

Compra globos para cumpleaños y descubre que son de cartón: clip es viral en TikTok

De acuerdo a la historia compartida en la cuenta @clauulam en TikTok, la joven adquirió un paquete de 'globos' que decían 'Feliz cumpleaños'. Suponiendo que eran globos tradicionales que se inflan con aire, los compró sin revisar bien la descripción. Cuando llegó a casa y abrió la bolsa, se encontró con recortes de cartón en forma de globos listos para colgar en la pared.

"No leí esa parte. No supero que no sean globos", reaccionó la protagonista del clip tras la viralización del video. A pesar de la confusión, el joven tomó la situación con humor y decidió bromear con usuarios sobre el supuesto ahorro debido a que, como no necesitan inflarse, se pueden reusar.

Divertidas reacciones en clip viral de TikTok

Como era de esperarse, cientos de usuarios en TikTok reaccionaron al insólito detalle. Muchos aprovecharon para compartir sus experiencias de compras fallidas y otros resaltaron que hay que leer muy bien antes de comprar un producto.

"Ni cómo quejarse porque claramente dice no son globos", "Está mejor, los globos te duran solo un día y el de cartón lo puedes usar más veces", "Publica como se ve puesta, me encantó la idea", "Maravilloso, ahorras dinero y aire", "Los fabricantes de China cada vez ahorrando más y más", "Evita la fatiga de inflar los globos", "La importancia de aprender a leer", indicaron usuarios en redes sociales.