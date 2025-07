Pareja es captada en kiss cam en el Centro de Lima por Fiestas Patrias y animador no perdona: "¡Uy no, volteó!"

Una pareja peruana vivió un incómodo momento durante el show por Fiestas Patrias en pleno Centro de Lima. Todo ocurrió cuando la organización del evento decidió usar una kiss cam, una cámara de besos que proyecta a las parejas en pantalla grande, y enfocó a dos muchachos en medio de la multitud. Sin embargo, la reacción de ambos desató varias risas entre los presentes y usuarios de TikTok.

Momento incómodo en kiss cam: ella voltea y la reacción del animador es viral

De acuerdo al video compartido por la cuenta @suprincessperuvian en TikTok, todo se realizaba con normalidad en el evento realizado por la Municipalidad de Lima en la Plaza Mayor de Lima. De esta forma, se utilizó la kiss cam para captar a parejas que estén disfrutando de las Fiestas Patrias.

En ese momento, una pareja que estaba abrazándose fue proyectada en pantalla grande. Al darse cuenta, los muchachos mostraron incomodidad y hasta trataron de salir de la toma. El camarógrafo hizo lo suyo y fue ahí donde la mujer opta por ocultar su rostro.

"Que fue, me parece o se está escondiendo, o no quiere. Ui no, volteó. Si no quiere, la siguiente pareja", comentó el animador. En tanto, las decenas de personas en la Plaza Mayor de Lima no tardaron en reaccionar.

Usuarios compartieron divertidas reacciones sobre kiss cam viral

El video compartido en TikTok alcanzó más de 800.000 visualizaciones y 21.000 reacciones. Usuarios opinaron sobre la incomodidad de la pareja y otros no tardaron en compararlo con la escena viral durante un concierto de Coldplay, donde un jefe y una trabajadora fueron captados muy abrazados durante el show musical, pese a estar casados.