Netflix ha estrenado un nuevo documental sobre un misterioso caso sin resolver en Estados Unidos. ‘La desaparición de Amy Bradley’ es una serie que narra la historia de la joven de 23 años que, luego de realizar un viaje en crucero en marzo de 1998, no regresó a su casa. El hermano de Bradley ha manifestado su apoyo al gigante del streaming por contar lo que le pasó a Amy y buscar respuestas sobre su paradero actual, pero también indicó que quisiera que la docuserie fuese más larga, ya que se han omitido muchos detalles clave.

En redes sociales, el discurso sobre los hechos ocurridos dentro del navío con destino a El Caribe parece estar dividido. Muchos alegan que la muchacha estadounidense, Amy Bradley, habría sido víctima de un secuestro, destinado a una red de tráfico de personas, debido a fotografías de una mujer muy parecida a Amy que la familia recibió en 2005, que sería una trabajadora sexual. Otra teoría aceptada es que ella habría sido asesinada, y su cuerpo, echado por la borda, lo cual explicaría que, hasta la fecha, no se sepa su paradero.

Amy Bradley en su juventud, antes de su desaparición. El documental revela detalles del caso. Foto: composición

¿Quién es Amy Bradley y qué le sucedió en el crucero?

El 21 de marzo de 1998, Amy Lynn Bradley abordó el crucero Rhapsody of the Seas junto a sus padres, Ron e Iva, y su hermano menor Brad. La noche del día 24, la joven pasó un rato en la pista de baile del barco. Ella estuvo bebiendo junto con los miembros de la banda Blue Orchid, que tocaba como parte del espectáculo. Uno de ellos, Alister Douglas, estuvo con Amy hasta la 1.00 a.m. Luego, alrededor de las 5.30 a.m., su padre Ron la vio dormida en una silla del balcón de su camarote. Sin embargo, al volver a las 6.00 a.m., ella ya no estaba.

El padre narra que salió a buscarla. “Cuando no la encontré, no sabía qué pensar… Amy nunca se iba sin avisar a dónde.” El barco se dirigía hacia Curazao. A pesar de la búsqueda, nunca se encontró su rastro. Royal Caribbean, la compañía operadora del crucero, contrató a un barco para seguir las exploraciones, pero se suspendió el 29 de marzo. Amy era nadadora y socorrista, por lo que descartaron un accidente o suicidio.

En los años siguientes, varias personas reportaron haber visto a Bradley en el Caribe. En 1998, turistas canadienses dijeron que la avistaron en la playa, debido a los tatuajes de la mujer que coincidían con los de la joven desaparecida: un demonio de Tasmania jugando con una pelota de baloncesto en el hombro, un sol en la espalda, un símbolo chino en el tobillo derecho y un gecko en el ombligo, además de un piercing en esa zona.

En 1999, un marine afirmó que vio a Amy en un burdel. La mujer se habría identificado como ella y le habría pedido ayuda para escapar. En 2005, Judy Mauer señaló que vio a una temerosa joven, que dijo llamarse Amy y ser de Virginia, en el baño de una tienda. Ella estaba con varios hombres que la amenazaban, y terminaron llevándosela. La testigo alertó a la policía. Ese mismo año, la familia de Amy se presentó en televisión y mostraron la foto de una mujer muy parecida a su hija, que fue enviada a ellos. Denunciaron un posible caso de trata de personas.

Fotografías de la supuesta Amy que fueron enviadas a sus familiares en 2005. Foto: composición.

¿Qué otras teorías menciona la serie de Netflix?

Ha sido revelado que Amy es lesbiana, y que tenía una novia con quien rompió antes de embarcarse en el crucero. Muchas teorías en internet sugieren que la joven podría haber terminado con su propia vida, ya que el motivo de la ruptura fue la infidelidad por parte de Bradley, y estaba profundamente arrepentida. No obstante, su familia asegura que pudo haberse tratado de un caso de trata de personas, debido a que todos eran extremadamente gentiles con ella.

Respecto a esta afirmación, el correo electrónico que incluía la foto de la mujer llamada Jas llevó a los padres de Bradley a pensar que pudo haber sido vendida. A pesar de presentar la evidencia a las autoridades, el FBI no pudo hallar la dirección IP, y el rastro se perdió. El hermano de Amy ha sido vocal en sus redes sociales sobre la necesidad de repasar pistas antiguas y volver a hablar con todos los implicados. La familia ofrece una recompensa de US$250.000 por información, mientras que las autoridades de EE. UU. ofrecen US$25.000.

A pesar de haber sido el principal defensor del documental, muchos señalan a su hermano como un sospechoso. Foto: composición.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.