En Argentina, un muchacho identificado como Gabriel fue asaltado por un individuo que le arrebató su teléfono móvil y escapó en una motocicleta. No obstante, durante la huida, el autor del robo dejó caer su propio dispositivo. Ante lo ocurrido, el afectado decidió seguirlo. Durante el trayecto, logró alcanzarlo y le dio un golpe en el rostro. Como consecuencia del impacto, el sujeto perdió su aparato, aunque logró fugarse con el equipo sustraído.

"Esta es la cara de un pibe que, a las 8 de la mañana, me robó el celular. Corrí tras él, le pegué un golpe en la cara y se le cayó su celular. Se sube a una moto, se va, y me roba el celular mientras yo tenía el suyo", comentó.

Víctima difunde fotos del ladrón que olvidó su celular durante el robo

Más tarde, el ciudadano llegó a su lugar de trabajo y al revisar el equipo recuperado, descubrió que la contraseña era "1-2-3-4", lo cual le permitió acceder sin dificultad. Desde allí, envío mensajes a varios contactos mediante la aplicación WhatsApp, aunque no obtuvo colaboración. Algunos usuarios lo bloquearon y otros finalizaron las conversaciones sin brindar ayuda.

"Llegué a mi trabajo, pude desbloquear su celular porque la contraseña era 1-2-3-4. Empecé a mandar mensajes a varios de sus contactos de WhatsApp. Ninguno me contestó, me bloquearon y los que me atendieron me cortaron", precisó. Ante la falta de respuesta, Gabriel decidió publicar en las cuentas del ladrón diversas imágenes personales que encontró almacenadas en el celular. Tras la difusión de ese contenido, el responsable del hurto acudió a devolver el teléfono sustraído.

"Como no lo recuperé por las buenas, no me quedó otra que subir las fotos que tenía en su galería a sus redes sociales. Eran fotos íntimas. El pibe vino a traerme el celular y lo recuperé", puntualizó.

De acuerdo con su relato, el agresor mostró su disgusto por la exposición en redes sociales y le expresó: 'Flaco, no me podés escrachar así. ¿No ves que tengo familia?. Finalmente, el muchacho le permitió eliminar las fotografías difundidas.

"Recuperé mi celular, que era lo que más quería. Y cuando subí todas esas fotos a sus redes sociales, él se enojó. Al final, le dejé que las borrara", culminó.