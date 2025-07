El Gran Desfile Militar 2025 por Fiestas Patrias se celebra este 29 de julio. Desde temprano, miles de peruanos se han reunido en la Avenida Brasil para presenciar el paso de las Fuerzas Armadas, la Unidad Canina de la Policía Nacional del Perú, entre otras delegaciones. Entre los asistentes a esta festividad peruana, destacó un periodista alemán, quien llegó al país para realizar una pasantía.

El joven extranjero quedó sorprendido por la magnitud del evento patriótico. Además, le impactó el entusiasmo de los peruanos que, desde un día antes, llegaron para presenciar la Gran Parada Militar.

Joven alemán queda sorprendido por la celebración de la Gran Parada Militar

En una entrevista con Latina, el joven periodista alemán reveló que esta es la primera vez que presencia las Fiestas Patrias en el Perú y el entusiasmo de los peruanos lo dejó más que sorprendidos. En especial, aquellos que, desde un día antes, acamparon en los alrededores de la Avenida Brasil para presenciar el Gran Desfile Militar.

"Estoy feliz de poder vivir esta experiencia por primera vez. A mí me parece una locura que la gente llegue a las 8 de la noche del día anterior. Acampa aquí o que ni duermen. Yo por ejemplo me levanté a las 2:00 a.m y ya estoy muy cansado. No me puedo imaginar como se siente la gente, pero todos están con una sonrisa, así que es espectacular", comentó.

Algo que también lo dejó admirado fue la fuerte conexión familiar entre los peruanos, pues muchos llegaron a la Parada Militar para ver desfilar a sus sobrinos, tíos y nietos. "La conexión familiar (también da alegría) yo veo que aún es el sobrino de tercer grado, las personas están muy emocionados. No importa que tan cercano sea", sentenció.

¿A qué hora comienza el Gran Desfile Militar 2025?

La Gran Parada Militar 2025 está previsto para que comience a las 10:30 a.m con la llegada de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Durante este tiempo, el Ejército, la Marina del Perú, la Fuerza Aérea, la Unidad de Bomberos Voluntarios, así como otras delegaciones e instituciones del país, desfilarán por la avenida Brasil