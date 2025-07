Peruanos alzan bandera peruana gigante y cantan a fuerte voz el himno nacional en EE.UU.

Una bandera roja y blanca ondeando sobre las cabezas de decenas de personas. Voces firmes, algunas quebradas por la emoción, se funden en un mismo canto: “Somos libres, seámoslo siempre”. El video que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales y que fue compartido por la cuenta de Instagram @anaclaudiarojast. Las imágenes fueron grabadas en Utah, Estados Unidos, donde un numeroso grupo de peruanos se reunió para rendir homenaje a su tierra natal en vísperas de Fiestas Patrias.

El clip dura solo un minuto, pero es suficiente para transmitir el orgullo y la nostalgia que embarga a quienes viven lejos de casa. La bandera del Perú, extendida como un manto entre las manos de los asistentes, se convierte en símbolo de unión y pertenencia. No importa cuántos kilómetros los separen de su país: en ese momento, todos estaban como en casa.

Un canto que cruzó fronteras desde Utah, Estados Unidos

La reunión tuvo lugar en un espacio abierto de Utah, donde familias enteras acudieron con polos rojos, blusas blancas y algunos, con trajes típicos peruanos. El ambiente este 28 de julio se centró en celebrarle al Perú. Algunos sostenían la enorme bandera con ambas manos mientras otros grababan con el celular, pero todos, sin excepción, cantaban con el corazón el himno nacional.

Utah no es uno de los destinos más conocidos por la comunidad peruana en Estados Unidos, pero sí es uno de los que más ha crecido en los últimos años. Muchos han llegado atraídos por oportunidades laborales o en busca de tranquilidad para sus familias. Allí, entre montañas y desiertos, han construido nuevos hogares sin perder el vínculo con sus raíces. La escena del video refleja eso: peruanos que no solo recuerdan su país, sino que lo celebran con fuerza.

Orgullo peruano que se vive desde lejos en Fiestas Patrias

No es la primera vez que la comunidad peruana en el extranjero organiza encuentros así, pero cada manifestación tiene algo único. En este caso, el detalle de la bandera gigante y la potencia con la que cantan el himno llamó la atención de miles de usuarios. Muchas personas han subido publicaciones alusivas a las Fiestas Patrias en redes sociales durante el mes de julio. Estas celebraciones significan formas de recordar al Perú para quienes han emigrado.

En Utah, aunque la comunidad no es tan numerosa como en Nueva Jersey o Florida, hay una red fuerte de compatriotas que se apoyan y mantienen vivas las costumbres. Reunirse, cantar, compartir comida peruana o simplemente ondear una bandera juntos es, para muchos, una manera de decir “aquí estamos”. Para ellos, el Perú no solo está en la geografía; está en la voz, en los colores, en la memoria colectiva que no desaparece con el tiempo ni la distancia.