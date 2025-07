El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, ha causado un ambiente de temor entre la comunidad inmigrante debido a sus estrictas políticas. El sector de restaurantes, por ejemplo, ha sido uno de los más afectados, con constantes redadas en los establecimientos. Sin embargo, historias como las de Guillermo Wong demuestran que es posible triunfar en Estados Unidos a base de talento y mucho esfuerzo.

Wong viajó a Nueva Jersey cuando apenas tenía la mayoría de edad, y, como la mayoría de extranjeros, empezó trabajando en negocios de comida en diferentes puestos. Y, eventualmente, se convirtió en un aclamado chef en restaurantes y hoteles, lo que le ha valido muchos premios y reconocimientos. Recientemente, le anunciaron que ganó el premio Tumi USA Awards en la categoría de ''Arte Culinario''.

Guillermo Wong: ''La comida es una sensación, son sentimientos''

Wong comenzó como ayudante de cocina, mesero e incluso bartender. Poco a poco, se abrió camino en un estado de gran afluencia de latinos. Con el afán de perfeccionar sus habilidades, regresó a Perú para estudiar en la Universidad Le Cordon Bleu. Con todos los conocimientos adquiridos, abrió su restaurante ''Chifa Wong'' a la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey.

Sin embargo, el chef tenía proyectos más grandes en mente. ''Se me ocurrió llevar la comida peruana a diferentes casas de Estados Unidos, que es un país multicultural, y me encantó, o sea, siempre fue mi sueño también este brindarles nuestra comida''. Por ello, fundó su catering en vivo llamado ''La mixtura de Wong''. Desde entonces, nunca miró atrás.

Wong cuenta que ha trabajado en Paterson, donde se encuentra la mayor población de peruanos que han migrado al extranjero. Allí, se juntó con otros compatriotas cuando trabajaba como chef ejecutivo: ''Muchos tienen años acá, 20, 30, 40 años. Lamentablemente, no han podido regresar a nuestro país. Y, probando la comida, se identificaban y recordaban a sus padres, a sus madres, a sus amistades y a su barrio, que es muy importante. La comida es una sensación, son sentimientos, ¿no?''.

Es así que la situación migratoria de muchos indocumentados puede ser un reto, pero también una oportunidad para reconectar con su cultura a través de la gastronomía.

El chef se ha hecho acreedor de múltiples reconocimientos por su trayectoria. Foto: Archivo.

''La Mixtura de Wong'': deliciosa fusión peruano-china

El empresario ha recibido diversos premios a su trayectoria y propuestas originales. Su talento ha sido celebrado en eventos como Sumaq Peruvian Food Festival, Peru to the World Expo (PTWE) y Perú Fusión. Sus reconocimientos incluyen:

Top Peruvian Chef Award of Excellence, PTWE

Premio “Orgullo Peruano”, Lima 2019

Reconocimientos oficiales por el Senador Robert Menéndez, el Condado de Nassau, el Consulado del Perú y alcaldes de diversas ciudades de Nueva Jersey y Nueva York

Representación de Perú en importantes eventos internacionales, como The Hamptons Happening y Taste of Peru

Asimismo, ha sido aclamado por su innovación culinaria, su compromiso con la comunidad de peruanos en el extranjero y su papel como promotor de la Marca Perú, reconocimiento otorgado oficialmente por PROMPERÚ.

El emprendedor destaca que sus platillos favoritos para cocinar son los platos saltados. ''Mi papá siempre cocinando con el wok'', recuerda. ''Siempre estuve con la comida china, pero hago de todo, siempre fusión. La cocina, en realidad, no tiene límites'', afirma mientras nombra combinaciones exquisitas que suele preparar, como chaufa de quinua, arroz con gallina, wantanes con queso, entre otros.

''Pienso que todos los peruanos sabemos cocinar. Siempre ayudaba a mis padres. Con mi mamá hacíamos los pasteles, las cremas volteadas. Y siempre veía a mi papá haciendo los wantanes. Los domingos todos esperaban que mi papá cocine. Era un rito familiar, nos juntábamos y disfrutábamos la comida'', detalla sobre su infancia, que ha influenciado su arte.

A pesar de que también cocina otros platillos, su fuerte son los potajes estilo chifa. Foto: composición

Inmigrante dice que sí hay oportunidades en EE. UU.

Wong también le atribuye el boom gastronómico de Perú en el plano internacional a Gastón Acurio y otros cocineros. ''Él fue el que 'marketeó' nuestros productos, y ahora estamos reconocidos. Estamos avanzando, y, sobre todo con Maidó, que es el mejor restaurante a nivel mundial. Es una satisfacción para los chefs que vivimos en el extranjero y nos ayuda a seguir trabajando y apuntar más alto''.

Hoy, él trabaja como un chef privado en la exclusiva zona de Los Hamptons, ubicada en el este de Long Island, en Nueva York. Si bien la situación para los latinos es cada vez más incierta en EE. UU., el chef considera que ha logrado ''lo que siempre quiso hacer''. ''Mi pasión siempre fue la cocina y traer la comida peruana a este país'', indica.

Recientemente, estuvo presente en un evento en el castillo Legacy, para homenajear la cultura peruana, con el músico Tony Succar y su madre Mimy Succar como invitados especiales. Al hablar de la gastronomía en el extranjero y el potencial que aún podría explotarse, Wong reflexiona: ''Hay que estar más unidos, ¿no? Como peruanos. Ayudarnos mutuamente y marquetearnos más. Siempre tratar de crecer''.

Por último, Wong destaca que los peruanos son bien vistos en Estados Unidos debido a su ética laboral. ''Trabajamos bastante y sabemos como lidiar con todo. No decimos que no'', cuenta. También dice que hay un sacrificio de por medio, pero que vale la pena. ''Lo bonito de este país es que cualquier peruano, cualquier latino, el que trabaja duro y fuerte, puedes llegar a donde tú quieras, no hay límites'', finaliza.

Wong planea seguir innovando en la cocina. Foto: crédito.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.