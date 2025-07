La reconocida cantante de Tecnocumbia, Ruth Karina, hizo vibrar a la comunidad peruana en Utah, Estados Unidos durante su esperada presentación en el 'Mega Peruvian Festival', evento central por Fiestas Patrias que reunió música, cultura y gastronomía del Perú el pasado 26 de julio. La artista fue el show más esperado en una jornada llena de peruanidad que emocionó a cientos de compatriotas residentes en el país norteamericano.

Desde las primeras horas del día, el festival atrajo a familias completas que llegaron para celebrar con orgullo los 204 años de independencia del Perú. El evento fue una auténtica fiesta multicultural, donde se pudo disfrutar de anticuchos, papa a la huancaína, ají de gallina, alfajores y chicha morada, entre otras delicias que hicieron sentir a los asistentes como en casa.

Ruth Karina brilló en el 'Mega Peruvian Festival' de Utah con música y cultura peruana

Además de la comida, el festival ofreció una muestra viva de la identidad nacional con una feria de artesanías, productos peruanos, servicios y emprendimientos locales que reflejan la creatividad y el empuje de la comunidad migrante en Utah. También se realizaron presentaciones de danzas tradicionales de la costa, sierra y selva, que deslumbraron al público con trajes coloridos, música típica y un despliegue escénico que provocó lágrimas y aplausos.

Pero el momento más esperado llegó con la aparición de Ruth Karina, quien subió al escenario con un vestido rojo en homenaje a la patria. Desde los primeros acordes de 'Siqui siqui', el público no dejó de cantar ni de bailar. Su repertorio incluyó clásicos como 'Me niego', 'Me enamoré' y 'El verano terminó', que despertaron la nostalgia y el orgullo entre los asistentes.

Ruth Karina conquista Estados Unidos con su minigira por Fiestas Patrias

Un día después de su exitosa presentación en Utah, Ruth Karina llegó a Seattle, donde fue una de las invitadas principales del Festival Peruano celebrado el 27 de julio. Nuevamente, su talento y carisma lograron convocar a una multitud que coreó sus canciones y agradeció su entrega total en el escenario.

Actualmente, la artista se encuentra realizando una minigira por Estados Unidos en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias. Su presencia en diferentes ciudades ha generado gran expectativa entre las comunidades peruanas, que ven en su música un lazo que los conecta directamente con sus raíces.