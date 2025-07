Padre le canta el cumpleaños a su hijo desde la calle y rompe en llanto: "Cuando no te invitan a la fiesta"

"Eso no se hace", reaccionaron usuarios sobre clip viral en TikTok. | Foto: composición LR/ @chichovivancovilc/ TikTok

"Eso no se hace", reaccionaron usuarios sobre clip viral en TikTok. | Foto: composición LR/ @chichovivancovilc/ TikTok

Un padre de familia vivió un conmovedor momento cuando celebró el cumpleaños de su hijo, pero lejos de él. En el video viral se observa como el progenitor observa a lo lejos la fiesta del menor y no puede evitar las lágrimas. El hecho fue compartido en TikTok y generó reacciones divididas entre los usuarios.

Padre peruano llora al cantar 'Feliz cumpleaños' a su hijo desde la calle

De acuerdo al clip viral en TikTok, en una vivienda se celebra el cumpleaños de un menor y todo se realiza con las rejas cerradas. Se puede apreciar la decoración y las luces. Sin embargo, el padre del menor aguarda en la vereda junto a una orquesta. De esta forma, el progenitor canta el coro de la canción 'Feliz cumpleaños' al escuchar que varios invitados lo hacen desde la fiesta.

Lo que más llamó la atención de los usuarios en TikTok fueron los gestos del padre al no poder ocultar su tristeza. "Cuando no te invitan a la fiesta. Es broma, pero si quieres no es broma", describió el autor del clip viral, aumentando aún más el interés por el hecho viral.

Usuarios comparten reacciones sobre cumpleaños viral

El video alcanzó 1 millón de visualizaciones en TikTok y no se hicieron esperar los comentarios. Algunos se mostraron intrigados sobre los motivos que generaron que el padre no pudiera acercarse a cantarle a su hijo y otros lamentaron la escena.

"Los hijos no tiene la culpa de nada", "¿Qué hiciste?, o ¿qué no hiciste?", "Mi esposo paso algo similar con su primera hija, no lo dejaron entrar al cumpleaños, la mamá de la niña estaba con su nueva pareja", "Cuál será su situación", "Se ve que el papá quiere a su hijo", reaccionaron usuarios en redes.