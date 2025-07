Mascotas parodian a pareja de infieles captada en concierto de Coldplay: "Entendí esa referencia"

Un video publicado en TikTok y otras redes sociales está provocando la risa de miles de cibernautas, debido a que muestra el momento exacto en que dos mascotas de un equipo de beísbol parodian a la pareja de infieles que se ha vuelto viral en internet, luego de que fueran captados por la "kiss-cam" durante un concierto de Coldplay en Estados Unidos.

El material audiovisual fue publicado por la cuenta de TikTok "El Español" (@elespanolcom) el pasado 19 de julio de 2025. Hasta el momento, el video viral cuenta con más de 894.300 vistas en la plataforma, cifra que continúa en aumento. De igual manera, posee más de 79.000 "me gusta", 5700 compartidos y cientos de ocurrentes comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo a la publicación, durante un partido de los Philadelphia Phillies, un equipo profesional de béisbol con sede en Filadelfia, se realizó el famoso 'kiss cam', una dinámica muy popular en los eventos deportivos. Esta tiene como objetivo enfocar a diversas parejas y que estas se dieran un beso frente a las cámaras.

Como podrás apreciar en las imágenes, las parejas que asistieron al juego de los Philadelphia Phillies no dudaron en besarse cuando la 'kiss cam' los enfocó; sin embargo, no fueron los únicos. Resulta que las mascotas del equipo también aparecieron abrazados, parodiando a los infieles que fueron captados en un concierto de Coldplay.

Hace algunos días, se viralizó un video que expuso la infidelidad de Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa. Dicha escena y la reacción que tuvieron los infieles fueron parodiadas por las mascotas, ante la risa del público que había ido al estadio a alentar a su equipo favorito.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes no tardaron en volverse tendencia, no solo en Estados Unidos y España, también en varios países de Latinoamérica, como Perú, México, Colombia, Argentina, entre otros. Muchos cibernautas no dudaron en dejar sus comentarios sobre lo sucedido con la pareja de infieles y con esta divertida parodia que está causando furor en internet.

"Entendí esa referencia", "¡Qué divertido! Las mascotas hicieron una recreación perfecta de ese momento viral", "Adoro los finales felices", "¿Me estás diciendo que hay un multiverso?", "No me imagino estar en los zapatos del CEO de Astronomer". Estos son algunos de los comentarios publicados en el video de TikTok.